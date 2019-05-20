FİNANS

Ramazanda en çok limon zamlandI

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.05.2019 11:27 | Son Güncelleme

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ramazanda hem market hem de üreticide en yüksek fiyat artış oranının limonda görüldüğünü, fiyatı en fazla düşen ürünün üreticide domates, markette kuru soğan olduğunu bildirdi.

Ramazanda en çok limon zamlandI

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan öncesine göre markette 37 üründen 3’ünde fiyat değişmezken, 19’unda fiyat artışı, 15’inde fiyat azalışı, üreticilerde ise 29 üründen 10’unda fiyat değişmezken 8’inde fiyat artışı, 11’inde ise fiyat düşüşü olduğunu belirtti.

Fiyatı en fazla artan ürünün üretici ve markette limon, fiyatı en fazla düşen ürünün ise üreticide domates, markette kuru soğan olduğunu ifade eden Bayraktar, markette kuru incir, zeytinyağı ve kuru fasulye fiyatında değişim görülmediğini, fiyat düşüşünün yüzde 53,25 ile en fazla kuru soğanda yaşandığını bildirdi.

Bayraktar, kuru soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 31,91 ile kabak, yüzde 27,48 ile domates, yüzde 23,33 ile sivri biber, yüzde 20,46 ile marul, yüzde 17,63 ile patatesin izlediğine dikkati çekerek, markette en fazla fiyat artışının ise yüzde 21,62 ile limonda görüldüğünü, bunu yüzde 17,09 ile süt, yüzde 7,30 ile elma, yüzde 6,19 ile ayçiçeği yağı, yüzde 6,15 ile mısır özü yağı, yüzde 5,92 ile patlıcan, yüzde 5,44 ile tavuk eti, yüzde 5,12 ile pirinç, yüzde 4,37 ile yoğurdun takip ettiğini vurguladı.

Ramazan öncesine göre üretici fiyatlarında maydanoz, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru incir, fındık ve zeytinyağında değişim olmazken, domatesin yüzde 55,56 azalmayla fiyatı en fazla düşen ürün olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Domatesteki fiyat düşüşünü yüzde 52 ile kuru soğan, yüzde 51,67 ile kabak, yüzde 43,11 ile sivri biber, yüzde 30,43 ile salatalık, yüzde 20,27 ile yumurta, yüzde 20,20 ile marul, yüzde 16,67 ile havuç izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 33,33 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat artışını yüzde 18,54 ile süt, yüzde 5,45 ile patlıcan, yüzde 3,85 ile ıspanak, yüzde 2,94 ile Antep fıstığı takip etti. Ramazan ortasında üretici ve market arasındaki fiyat farkı kuru kayısıda yüzde 351'i, kuru incirde yüzde 299'u, nohutta yüzde 267'yi, sütte yüzde 259'u, yeşil mercimekte yüzde 257'yi ve kabakta yüzde 251'i buldu."

FİYAT DEĞİŞİMLERİNİN NEDENLERİ

Bayraktar, fiyatı artan ürünlere bakıldığında, arzın depolardan sağlandığı limonda ürün miktarındaki azalmaya bağlı fiyat artışı yaşandığını ifade etti.

Sütte görülen fiyat artışında, Ulusal Süt Konseyinin mayıs-aralık dönemini kapsayan yeni tavsiye fiyatını litrede 1 lira 70 kuruştan 2 liraya çıkarmasının etkili olduğuna işaret eden Bayraktar, şöyle devam etti:

"Patlıcanda hasat edilen ürün miktarının azalması fiyat artışına yol açmıştır. Ispanakta da hasadın sonuna gelinmesi etkili oldu. Dana eti ve kuzu etinde maliyetlerde yaşanan artış fiyata yansırken, kuru üzümde ise arzdaki daralma fiyatları artırdı. Üreticide fiyatı düşen ürünlere baktığımızda domates, kabak, sivri biber, salatalık, marul, yeşil soğanda artan hava sıcaklıkları ile hasat edilen ürün miktarındaki artışa bağlı olarak fiyatlar düştü. Kuru soğan ve patateste yazlık ürünlerin hasadının başlaması ile fiyatlar gerilemiştir. Yeni sezonda rekoltenin iyi olacağına dair izlenimler kuru kayısıda fiyat düşüşüne yol açarken, havuçta yaşanan kalite kaybı fiyatlara yansımıştır."

KAYNAK:AA

PARTNERTürkiye'nin en güzel kadınlarıTürkiye'nin en güzel kadınları
Altında bu haftaya dikkat!Altında bu haftaya dikkat!
Türkiye'nin en değerli markası 86 yaşındaTürkiye'nin en değerli markası 86 yaşında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar market Meyve sebze

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Düzenlemeler bu hafta Meclis'te

Düzenlemeler bu hafta Meclis'te

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı açıklaması

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı açıklaması

Google'dan kritik Huawei kararı

Google'dan kritik Huawei kararı

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Döviz satışlarına vergi getirildi!

Döviz satışlarına vergi getirildi!

Kırmızı ete alternatif! Tadı aynı

Kırmızı ete alternatif! Tadı aynı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir depo LPG'de 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Altında bu haftaya dikkat!

Türkiye'nin en değerli markası THY 86 yaşında

Türkiye'nin en değerli markası 86 yaşında

'Kıdem tazminatı mevcut haliyle devam etmeli'

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı açıklaması

TÜBİTAK'a 36 personel alınacak

36 personel alınacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeler bu hafta Meclis'te

Düzenlemeler bu hafta Meclis'te

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.