Ramazanda fiyatı en fazla düşen ürün, salatalık oldu

TZOB Başkanı Bayraktar, ramazan ayında üretici ve market fiyatlarındaki değişime ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bayraktar, market fiyatlarına bakıldığında 15- 29 Mayıs tarihleri arasında, 5 üründe fiyat değişiminin yaşanmadığını, 17 üründe azalma, 14 üründe ise fiyat artışının gerçekleştiğini belirtti. Kuru fasulye, nohut, kuru incir, fındık ve zeytinyağı fiyatında değişim olmadığını kaydeden Bayraktar, fiyat düşüşünün markette yüzde 44,39 ile en fazla salatalıkta olduğunu bildirdi. Salatalıktaki fiyat düşüşünü yüzde 39,43 ile sivri biber, yüzde 36,70 ile domatesin izlediğini söyleyen Bayraktar, "Fiyat düşüşü patateste yüzde 32,11, kabakta yüzde 29,56, patlıcanda yüzde 23,53, havuçta yüzde 15,71, marulda yüzde 13,40, yumurtada yüzde 12,20, yeşil soğanda yüzde 10,29 oldu" dedi.

Markette en fazla fiyat artışının ise, yüzde 9,10 ile Antep fıstığı olduğunu söyleyen Bayraktar, "Antep fıstığındaki fiyat artışını yüzde 6,17 ile kuru üzüm, yüzde 5,43 ile süt takip etti. Fiyat artışı limonda yüzde 4,63, maydanozda yüzde 3,72, tavuk etinde yüzde 3,01, yeşil mercimekte yüzde 2,95, kuru kayısıda yüzde 2 düzeyinde gerçekleşti" diye konuştu.