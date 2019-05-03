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Ramazanda gıda denetimleriyle fırsatçılara göz açtırılmayacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.05.2019 09:22 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşan ramazan ayı nedeniyle tüketimi artacak ürünleri imal eden işletmelere yönelik denetimlere ağırlık vereceklerini belirterek, "Özellikle toplu iftar alanları, üretim yerleri ve 'Ramazan paketi' adı altında muhtelif gıdaları içeren paketlerin satış ve dağıtımının yapıldığı iş yerlerinin denetimi konusunda, 81 il müdürlüğümüze talimat verdik." dedi.

Ramazanda gıda denetimleriyle fırsatçılara göz açtırılmayacak

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Pakdemirli, gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanmasının Bakanlığın sorumluluğunda olduğunu anımsattı.

Pakdemirli, üretilen, ithal edilen ve satışa sunulan gıda maddelerinin güvenirliliğine yönelik denetimlerin, il bazında hazırlanan aylık denetim programlarıyla ürün ve risk bazında hazırlanan yıllık denetim programları çerçevesinde yürütüldüğünü dile getirdi.

Yaklaşan ramazan ayı nedeniyle halkın beslenme alışkanlıklarında oluşacak değişiklikler göz önünde bulundurularak, tüketimi artacak ürünleri imal eden işletmelere yönelik denetimlere ağırlık vereceklerini ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Özellikle toplu iftarların yapıldığı yerler ve tedarik sağlayan şirketler, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, tatlı ve pastacılık ürünleri, şekerleme, unlu mamuller, ekmek ve pide üreten işletmeler ile 'Ramazan paketi' adı altında muhtelif gıdaları içeren paketlerin satış ve dağıtımının yapıldığı iş yerlerinin denetimi için, 81 il müdürlüğümüze ramazan ayına özel denetim programı oluşturmaları yönünde talimat verdik."

Bakanlık olarak yıl başından bu güne kadar ülke genelinde gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde 271 bin 536, üretim yerlerinde 50 bin 725 olmak üzere toplam 322 bin 261 denetim gerçekleştirdiklerini anlatan Pakdemirli, bu denetimler sonucunda gıda işletmelerine toplam 3 bin 432 yasal işlem uyguladıklarını bildirdi.

Pakdemirli, vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir ramazan ayı geçirmesi için kamu sağlığı ve tüketici menfaatlerini korumaya yönelik çalışmalarının artarak devam edeceğini belirtti.

TÜKETİCİLERE GIDA ALIŞVERİŞİ UYARISI

Pakdemirli, tüketicilerin gıda ürünleri alırken dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, gıdaların etiketlerinde öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığının kayıt veya onay numarası ile ithal ürünün ithalat izinlerinin olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Ürünün etiketlerde nasıl adlandırıldığına dikkat edilerek içindekiler bölümünün incelenmesi uyarısında bulunan Pakdemirli, ürünün özelliklerinin etiket bilgileriyle karşılaştırılmasının önemine işaret etti.

Etiketteki bilgilerin okunmayacak derecede silik olmaması gerektiğini ifade eden Pakdemirli, ürünün üzerinde gerekli uyarı ve açıklamaların yazılmış olması konusunda da tüketicileri uyardı. Pakdemirli, ürün satın alırken önemsenmesi gereken diğer unsurları ise şöyle sıraladı:

"Ürünün etiketi üzerin­deki son tüketim tarihi veya tavsiye edilen tüketim tarihi dikkatle okunmalı. Son tüketim tarihi geçmiş ürünler alınmamalı ve Alo 174 Gıda Hattına, Tarım İletişim Merkezi (TİMER 180) veya en yakın Tarım ve Orman il/ilçe müdürlüklerine bildirilmeli. Gıdalar, uygun koşullarda muhafaza edilme­li, hazırlanmalı ve tüketilmeli. Her ürünün kendine özgü muhafaza şartlarında (sıcaklık, nem, ışık, vb.) satışa sunulup sunulmadığı kontrol edilmeli. Teknik ve hijye­nik koşullara uygun olmayan açıkta satılan gıdalar ile ambalajı yırtılmış, bozulmuş ve deforme olmuş ürünler satın alınmamalı. Dökme olarak (orijinal ambalajından çıka­rılmış) satın alınan gıdaların etiket bilgileri (son tüketim tarihi, üretici firma vb.) mut­laka istenmeli."

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Ramazan ayı Gıda Denetimi

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