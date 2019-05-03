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"Ramazanda kırmızı ete zam yapmayacağız"

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.05.2019 11:30 | Son Güncelleme

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, "Ramazanda ete zam yapılmayacak çünkü fiyatlar sabitlendi. Spekülatörlük yapmasınlar, etimiz de çok tavuğumuz da. Vatandaşımız kasaba girmekten korkmasın, ramazanda kırmızı et yesin." dedi.

"Ramazanda kırmızı ete zam yapmayacağız"

Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanda halkın yanında olduklarını ifade etti.

Kırmızı et fiyatının sürekli gündemde tutulduğunu belirten Yardımcı, "Sanki Türkiye ekonomisini kırmızı et belirliyor, yok öyle bir şey. Belirli zamanlarda et fiyatı düşer, belirli zamanlarda çıkar. Sezonu vardır. Tavuk yazın piknik zamanında yükselir, kışın düşer. Periyodik yükselmeler olabiliyor ama aşırıya kaçılırsa bunun karşısındayız." diye konuştu.

"Vatandaş kasaba giderken tedirgin olmasın." ifadesini kullanan Yardımcı, şöyle devam etti:

"Ramazanda ete zam yapılmayacak çünkü fiyatlar sabitlendi. Spekülatörlük yapmasınlar, etimiz de çok tavuğumuz da. Vatandaşımız kasaba girmekten korkmasın, ramazanda kırmızı et yesin."

Yardımcı, ette KDV'nin sıfırlanması halinde fiyatlarda 5 lira indirim yapabileceklerini dile getirdi.

Kasaplarda satılan etlerin veteriner hekimler kontrolünde kesimi yapılan hayvanların etleri olduğunu vurgulayan Yardımcı, herhangi bir denetim olmaksızın yol kenarlarında kesilen hayvanların etlerinin alınmaması gerektiğini söyledi.

Yardımcı, Bakanlığın 100 milyon küçükbaş hayvan hedefine değinirken de "Bakanımızın açıklamasını takdir ediyoruz. Küçükbaş hayvana teşvik versinler, gerekirse büyükbaşa vermesinler. Her aileye 30 koyun çok ideal. Bir sene sonra 60, 90 koyun olur." dedi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
kırmızı et Türkiye Kasaplar Federasyonu

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