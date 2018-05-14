Ramazanda 'tavşan ürün' tuzağına dikkat

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, bir program kapsamında geldiği Bursa'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayında tüketicilerin fırsatçı alışveriş yerlerinden uzak durması gerektiğini söyledi.

Özellikle gıda alışverişlerine sabah erken saatlerde ya da iftardan sonra çıkılmasının daha doğru olacağını anlatan Ağaoğlu, "Vatandaş, iftara yakın iyice acıkınca gereksiz birçok şey alabiliyor. Bu durum hem bütçelerini zorluyor hem de yiyemeyecekleri gıdaları eve getirdiklerinde artık çok geç oluyor." dedi.

Ağaoğlu, son dönemlerde özellikle marketlerde ilginç bir uygulamanın olduğunu ve bununla ilgili ciddi şikayetler aldıklarını dile getirerek, "Buna 'tavşan ürün uygulaması' deniliyor. 'Tavşan ürün' demek bir ürünün fiyatını düşük tutup tüketicileri kendi mekanına çekmek. Tüketiciler bu tavşan ürün peşinden koşarken diğer ürünlerin fiyatlarına bakmıyor, orada yüksek bedellerle ürün almaları söz konusu olabiliyor. Onun için tek ürün fiyatıyla birkaç ürünün fiyatını karşılaştırın. Ben bizzat inceledim. Tavşan üründe fiyat gerçekten ucuz hatta bazen maliyetinin bile altında ama yanında mesela 25 liralık ürün 29,90'a satılıyor. Tüketicilerimiz buna dikkat etsin ve bu tür tuzaklara aldanmasın."