Reeder yeni akıllı cep telefonu "P13 Blue"yu piyasaya sundu

Çok kısa bir süre önce yaklaşık 20 bin ürünü piyasaya sürdüklerini belirten Saral, "Satışları çok iyi gidiyor. İddialı bir ürün olarak konumlandırıldı. Getirdiğimiz fiyat segmentinde taşıdığı özellikleri sunan Türkiye'deki ilk telefon olarak geldi." diye konuştu.

- Telefonun yüz tanıma özelliği var

Saral, telefonun tam bir fiyat performans ürünü olduğunun altını çizerek şunları dile getirdi:

"Turkcell mağazalarında şu an da telefon 799 liraya satılıyor. Bu özelliklerde 1 GB RAM olan telefonlar varken biz 3 GB RAM sunuyoruz. 6.1 inçlik büyük bir ekranı var. Android 9 sürümüyle geliyor. Yüz tanıma özelliği var. Yüz tanıma özelliği olan ve bu fiyat bandında sunabilen başka bir ürün piyasada yok. Burada yerli bir üretici olmamıza Turkcell ve diğer büyük firmaların verdiği destek önemli."

P13 Blue'da en önemli unsurun tasarımı olduğunu vurgulayan Saral, "Pil performansı da 4080 mAh ile kullanıma göre iki gün sürüyor. Güçlü bir işlemcisi var. 2,0 GHz Quad Core. Yüz tanımayla şifreleme gibi özellikleri var. Aynı zamanda parmak izi özelliği de var. Kamera yönünden çok üst seviye bir telefon değil ama fiyat performans açısından bulunduğu segmentte 2 kamerasıyla bokeh efekti ile çekim yapmak isteyenler belli zoomları yapmak isteyenlere o özelliği sunuyor." diye konuştu.