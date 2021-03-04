Reel efektif döviz kuru endeksi şubatta yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında şubatta bir önceki aya kıyasla 3,61 puan artarak 69,69'a yükseldi. Endeks, Ocak 2021'de 66,08 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 4,69 puan artarak 78,27'den 82,96'ya çıktı.

Türk lirasının değeri, şubatta 2020'nin aynı ayına göre TÜFE bazında 5,58 puan azaldı, Yİ-ÜFE bazında ise 1,47 puan arttı.



