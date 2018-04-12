'Reel ekonomide çarklar dönüyor bir sorun yok'

Maliye Bakanı Naci Ağbal, reel ekonomide çarkların döndüğünü belirterek "İşler yürüyor, orada bir sorun yok. Geçici gelişmelerden ziyade ekonominin orta ve uzun vadede ne yöne gittiği çok daha önemli." dedi.

Ağbal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Serdar Denktaş ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi.

KKTC'nin kamu maliyesi ve kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalara işaret eden Ağbal, gelir idarelerinin, dünyada vergi konusunda değişen koşullara göre iş süreçlerini değiştirmesi gerektiğini söyledi. Ağbal, e-ticaretteki büyümeye değinerek, "Artık ülke içindeki iktisadi faaliyetten çok, ülkelerarası iktisadi faaliyetler ve hizmetler ticaretinde artış var. Paranın, sermayenin bu kadar akışkan olduğu bir dönemde vergi politikalarının yeniden evrilmesi lazım." diye konuştu.

Ağbal, ekonomide kısa vadeli günlük hareketlerin çok belirleyici olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Global finansal piyasalarda ya da jeopolitik gelişmelerde zaman zaman normalin dışına taşabilen hareketlilikler olabilir. Piyasalarda zaman zaman volatilite denen gelişmeler olabilir. Dolayısıyla bu gelişmelere bakarak bir yanlış algı üretmemek lazım. Türkiye ve KKTC ekonomisi, bu anlamda ciddi manada potansiyele sahipler. Bu günlerde gelişen finansal piyasalardaki hareketlerin geçici olduğunu düşünüyoruz. Birbirinden çok farklı açıklamalar aynı anda yapılıyor. Bir yandan finansal piyasaları yatıştıran orta ve uzun vadede küreselleşmeyi destekleyen açıklamalar var. Bir yandan da tamamen jeopolitik, taktiksel düşüncelerle yapılan açıklamalar var. Bu açıklama yoğunluğu piyasalar üzerinde etki meydana getiriyor. Bunun çok kısa vadeli olduğunu söylemek lazım, taşlar yerine oturacaktır."