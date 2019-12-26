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  4. Reel kesim güveni Aralık’ta arttı

Reel kesim güveni Aralık’ta arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2019 10:19 | Son Güncelleme

Reel kesim güven endeksi, 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 1,6 puan artarak 103,6 seviyesinde gerçekleşti.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Aralık dönemi iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini (RKGE) açıkladı.

Reel kesim güven endeksi, 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 1,6 puan artarak 103,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Aralık dönemi iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini (RKGE) açıkladı. Buna göre; 2019 yılı Aralık ayında RKGE, bir önceki aya göre 1,6 puan artarak 103,6 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, genel gidişat ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi. 2019 yılı Aralık ayında iktisadi yönelim anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 794 işyerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 108,7 seviyesinde gerçekleşti. Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği gözlendi. İç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü, ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı görüldü.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıflayarak, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise güçlenerek devam ettiği gözlendi. Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmine ilişkin artış yönlü beklentilerin bir önceki ay seviyelerinde devam ettiği, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği görüldü. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ile gelecek üç aydaki istihdamda artış bekleyenler lehine olan seyrin de güçlenerek devam ettiği gözlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği gözlendi. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de güçlenerek devam ettiği görüldü. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 14,0 seviyesinde gerçekleşti. İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 15,8’e yükselirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 71,9’a, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 12,3’e geriledi.

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