'Reel sektörün dövizle borçlanmasını sınırlandıracağız'

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bursa'da Türkiye ekonomisine ve mali politikaya ilişklin açıklamalarda bulundu.

Reel sektörün Dövizle borçlanmasına sınırlandırma getireceklerini belirten Şimşek, Türkiye'de mali politikanın tekrar doğru yola girdiğini dile getirdi. Şimşek, ayrıca, büyük şirketlerin Döviz riskini düzgün bir şekilde yönetemediğini gördüklerini söyledi.

Başbakan Yardımcısı, Türkiye'nin makro-ihtiyati çerçevesini güçlendirdiğini ve ülke ekonomisinin "farklı" bir büyüme trendine girdiğini sözlerine ekledi.

Şimşek, daha fazla Türk şirketin halka açılması gerektiği yönünde görüş belirtti ve hükümetin yatırım bankalarını desteklemeye hazır olduğunu ifade etti.