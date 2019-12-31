Rekabet cezalarındaki alt sınır 2020 yılı için 31 bin 903 lira oldu

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da yer alan idari para cezasının 2020 yılında uygulanacak alt sınırı, 2019 yılı yeniden değerleme oranı esas alınarak 31 bin 903 lira olarak belirlendi.

Rekabet Kurumunun konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen idari para cezasının alt sınırı, 2019 yılı için belirlenen yüzde 22,58'lik yeniden değerleme oranı esas alınarak, 2020 yılı için 31 bin 903 lira olarak tespit edildi.

Tebliğ, 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek.

