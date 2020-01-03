Rekabet Kurulu kararı

Rekabet Kurulunca, Arçelik ve Vestel'in rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda, idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığı kararlaştırıldı.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Arçelik Pazarlama AŞ ve Vestel Ticaret AŞ'nin rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla ilgili kanunu ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma toplanan tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen rapor, ek görüş, yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalar değerlendirildi.

Kurul toplantısında, her iki şirketin de ilgili kanunu ihlal etmediklerine dolayısıyla teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verildi.

