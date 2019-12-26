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  4. Rekabet Kurulu kararları

Rekabet Kurulu kararları

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2019 10:17 | Son Güncelleme

İGA Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri AŞ hisselerinin sermaye artırımı suretiyle Türk Hava Yolları AO, Total Oil Türkiye AŞ ve Zirve Holding AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi - Kurul, JCR Avrasya Derecelendirme AŞ'nin çoğunluk hisselerinin Türk finansal ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren bazı banka, kurum ve kuruluşlara devredilmesi işleminin kapsamda olmadığına hükmetti

Rekabet Kurulunca, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Beşiktepe Enerji Üretim ve Ticaret AŞ'nin ortak kontrolünün Kangal Elektrik Enerji Üretim ve Ticaret AŞ ile İş Portföy Yönetimi AŞ Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Solvay SA'nın Fransa'daki Belle-Etolie ve Valenca, İspanya'daki Blanes ve Polonya'daki Gorzow bölgelerinde bulunan poliamit üretim tesisleri ve ilgili faaliyetlerinin tek kontrolünün ve Fransa'daki Chalampé bölgesinde belirli poliamit ara ürünlerinin üretimini gerçekleştiren Alsachimie SAS'nin bir kısım payının Domo Chemicals GmbH tarafından devralınması onaylandı.

Anixter International Inc'in tek kontrolünün Clayton, Dubilier & Rice LLC tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

ENGIE Energie Services SA, EDF Pulse Croissance Holding, La Caisse des Depots et Consignation ve La Poste SA arasında ortak girişim kurulması işlemine izin verildi.

- Biyometrik kimliklendirme için ortaklık

Polis Bakım ve Yardım Sandığı ile Havelsan Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ arasında "Biyometrik Kimliklendirme Sistemleri" ve alt bileşenlerinin tasarımı, üretimi, pazarlaması, satışı ve satış sonrası hizmetlerini vermek üzere bir ortak girişim kurulması onaylandı.

Kerim Müderrisoğlu, Kamil Korel Bingöl ve Nüket Filiba'nın hisselerine sahip oldukları Rebul Holding AŞ'nin sermayesinin belli bir kısmını temsil eden payların sermaye artırımı yolu ile Rohto Pharmaceutical Co Ltd tarafından devralınmasına ve böylelikle Rebul Holding AŞ'nin tek kontrolden ortak kontrole geçirilmesi uygun bulundu.

Wilmar International Limited ile Associated British Foods plc arasında ortak girişim kurulmasına izin verildi.

AP Moller Capital P/S tarafından iştiraki Africa Infrastructure Fund I K/S aracılığıyla; Gabon Special Economic Zone Ports SA'nın, Gabon Special Economic Zone Mineral Port SA'nın, Terminal Industriel Polyvalent de San Pedro SA'nın ve Arise Mauritania SA'nın bir kısım hisselerinin devralınması suretiyle ortak kontrole sahip olunması onaylandı.

Astaldi SpA'nın tek kontrolünün Salini Impregilo SpA. tarafından devralınması uygun bulundu.

İGA Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri AŞ hisselerinin sermaye artırımı suretiyle Türk Hava Yolları AO, Total Oil Türkiye AŞ ve Zirve Holding AŞ tarafından devralınmasına izin verildi.

Jacobs Douwe Egberts International BV'nın kontrolünde bulunan Jacobs Douwe Egberts TR Gıda ve Ticaret AŞ'nin genel müdürünün görevinden ayrılması sonrası gerçekleşeceği iddia edilen kontrol değişikliği işleminin kapsamda olmadığı belirlendi.

JCR Avrasya Derecelendirme AŞ'nin çoğunluk hisselerinin Türk finansal ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren bazı banka, kurum ve kuruluşlara devredilmesi işleminin kapsamda olmadığına karar verildi.

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