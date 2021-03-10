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Rekabet Kurulu’nun Google kararları dünyada ‘Yılın En İyi Kararı’ olmaya aday gösterildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.03.2021 11:46 | Son Güncelleme

Dünyada dijital platformların yol açtığı rekabet sorunları ile baş etmenin yol ve yöntemlerini tartışması her gün yeni bir boyut kazanırken Türk Rekabet Kurumu bu alanda adını dünyada duyurmaya devam ediyor.

Rekabet Kurulu’nun Google kararları dünyada ‘Yılın En İyi Kararı’ olmaya aday gösterildi

Türkiye’de Rekabet Kurulu’nun 2020 yılında Google’a karşı yürüttüğü soruşturmalarda aldığı kararlar, Global Competition Review (GCR) tarafından küresel ölçekte “Yılın En iyi Rekabet Kararı” kategorisinde aday gösterildi.

Kurul adlığı söz konusu kararlar ile “Küresel Rekabet Ödülleri” içerisinde dünya genelinde 2020’de bir rekabet otoritesi veya mahkeme tarafından yapılan en iyi uygulamalar arasında yer almayı başardı.

'YILIN EN İYİ REKABET KARARI'

Rekabet Kurulu, Şubat 2020’de Google’ın genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak çevrim içi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığına hükmederek Google’a yaklaşık 98 milyon TL idari para cezası verip tedbir getirmişti.

Kurum Kasım 2020’de ise, küresel bazda geniş bir tartışma zeminine sahip olan konuda bir ilke imza atarak Google’ın metin/Adwords reklamları ile organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırdığına hükmetmiş, yaklaşık 197 milyon TL’lik idari para cezası vererek ve tedbir getirmişti.

GCR Awards 2021’de “Yılın İcra Eylemi”ne adaylar şunlardan oluştu:

  • Almanya’nın Facebook zaferi

  • Türkiye’nin Google kararları

  • Fransa’nın Google’a uyguladığı geçici tedbir kararları

  • ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) Sandoz davasını erteleme kararı

  • ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) Christopher Lischewski hakkındaki aldığı karar

  • Portekiz’in gıda perakendecileri hakkında aldığı karar.

(DHA)

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