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Rekabet Kurumu 23 zincir markete soruşturma açtı

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.03.2019 16:30 | Son Güncelleme

Rekabet Kurumu, meyve ve sebzede haksız rekabetten 23 zincir markete soruşturma açtı.

Rekabet Kurumu 23 zincir markete soruşturma açtı

Rekabet Kurulu 7.02.2019 tarihli toplantısında, perakende gıda ticareti ile iştigal eden zincir marketlerin su ile yaş meyve ve sebzelerin perakende satış fiyatlarını belirlerken rekabet karşıtı davranışlar içerisinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verdi.

İşte soruşturma açılan marketler:

Yeni Mağazacılık A.Ş.
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.
Şok Marketler Ticaret A.Ş.
Migros Ticaret A.Ş.
Hakmar Gıda Tur. Hayv. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
UCZ Mağazacılık Ticaret A.Ş.
Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş
Makro Market A.Ş.
Adese Alisveris Merkezleri Ticaret A.Ş.
Özen Alışveriş Hizmetleri A.Ş.
Yunus Market İşletmeleri Ticaret A.Ş.
Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıda Maddeleri İnş. Tic. Ltd. Şti.
Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda San. Tic. A.Ş.
Altunbilekler Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Soykan Tük. Mal. Paz. San. Tic. A.Ş.
Başgimpa Başdurak Gıda İht. Mad. Tic. ve San. Ltd. Şti.
Gimsa İnşaat Sanayi Ticaret Turizm İthalat İhracat Ltd. Şti.
Çağrı Gıda Temizlik Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Bildirici Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Turgut Seyhan ve Kardeşleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
Şafak Gıda ve Dayanıklı Tüketim Maddeleri Ticaret Sanayi A.Ş.
Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

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Rekabet Kurumu market

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hergün yapılmalı bu denetimler. nefes aldırmamalı. görevli memurlar çalışmalı.
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