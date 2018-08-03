Rekabet Kurumu, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC ve Google Ireland Limited hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.
Açıklamada şöyle denildi:
"Google’ın genel arama pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak çevrimiçi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.
Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 18.07.2018 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak
Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.,
Google International LLC,
Google LLC,
Google Ireland Limited hakkında soruşturma açılmasına, 18-23/396-M sayı ile karar verdi."
Rekabet Kurumu’ndan Google’a soruşturma
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