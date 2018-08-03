FİNANS

Rekabet Kurumu’ndan Google’a soruşturma

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.08.2018 16:28 | Son Güncelleme

Rekabet Kurumu, Google Reklamcılık, Google International, Google LLC ve Google Ireland hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurumu’ndan Google’a soruşturma

Rekabet Kurumu, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC ve Google Ireland Limited hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Google’ın genel arama pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak çevrimiçi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 18.07.2018 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.,
Google International LLC,
Google LLC,
Google Ireland Limited hakkında soruşturma açılmasına, 18-23/396-M sayı ile karar verdi."

PARTNERFacebook ve Instagram kullananlar dikkat!Facebook ve Instagram kullananlar dikkat!
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Erdoğan canlı yayında açıkladıEmekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Erdoğan canlı yayında açıkladı
Gram altında son durum! İşte çeyrek altının fiyatıGram altında son durum! İşte çeyrek altının fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rakabet kurumu Google Soruşturma

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Kredi ve kredi kartlarına taksit düzenlemesi

Kredi ve kredi kartlarına taksit düzenlemesi

İmar barışı için düşük faizli kredi

İmar barışı için düşük faizli kredi

SGK, milyonlarca Bağ-Kur'lunun borcunu sildi

SGK, milyonlarca Bağ-Kur'lunun borcunu sildi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 2 yorum
anladık google ı türkiyede kapatacaklar herşeyi aramayalım diye
Önüne gelen ceza kesme peşinde 2 saat çalışmasa dünya felç olur. Tüm andorid telefonlar gmailler takvimler neler neler..
Diğer Haberler
Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Erdoğan canlı yayında açıkladı

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Erdoğan canlı yayında açıkladı

Gram altında son durum! İşte çeyrek altının fiyatı

Gram altında son durum! İşte çeyrek altının fiyatı

Milyarder Yatırımcının Bitcoin Ticaret Bankası Kanada Borsasında İşleme Açıldı

Milyarder Yatırımcının Bitcoin Ticaret Bankası Kanada Borsasında İşleme Açıldı

SGK, milyonlarca Bağ-Kur'lunun borcunu sildi

SGK, milyonlarca Bağ-Kur'lunun borcunu sildi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.