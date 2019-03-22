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Rekabet Kurumu'ndan sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili önemli hamle

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.03.2019 15:31 | Son Güncelleme

Rekabet Kurumu, yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurumu'ndan sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili önemli hamle

Rekabet Kurulunca, İstanbul, Ankara ve Antalya'da yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla soruşturma açıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Rekabet Kurulunca, 14'ü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Ataşehir ve Bayrampaşa şubelerinde, 7'si Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Halinde, 3'ü Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Halinde yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında, rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verildi.

KAYNAK:AA

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