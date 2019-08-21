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Rekabet Kurumu'ndan Türk Eczacıları Birliği'ne soruşturma

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.08.2019 15:15 | Son Güncelleme

Rekabet Kurumu, eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirlediği iddiası üzerine Türk Eczacıları Birliği hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu'ndan Türk Eczacıları Birliği'ne soruşturma

Rekabet Kurulu, eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirleyerek 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddia edilen Türk Eczacıları Birliği hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Türk Eczacıları Birliğinin eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirleyerek 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 24 Temmuz tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Türk Eczacıları Birliği hakkında soruşturma açılmasına 19-26/390-M sayı ile karar verdi.

KAYNAK:İHA

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Rekabet Kurumu Türk Eczacıları Birliği

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu kurul abidik gubidik islerle ugrasiyor. dogalgazsan , suya, çaya, petrole! demire aklina gelen herkes herseye zam yapiyor. bunlari denetlesenize. devlet kendine giren kaziklari inceliyor amma millete giren kaziklarla ilgilenmem diyorsunuz.
Yürü git ya İlaç fiyatları türkiyenin heryerinde aynıdır kimse kimseyi kandıramaz.Evet itriyat yani közmetik dediğimiz ürünler vardır onlar üç aşağı dört yukarı değişir ama ilaç fiyatları kesinlikle eczacının insiyatıfıne kalmıs sana indirim yapabilir ama pahalıya satamaz suçtur herseyden önce vebaldır.
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