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Rekabet'ten 5 şeker fabrikasının satışına onay

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.05.2018 15:50 | Son Güncelleme

Rekabet Kurulunca, Bor, Kırşehir, Yozgat, Çorum ve Turhal şeker fabrikalarının özelleştirilmesi işlemine izin verildi.

Rekabet'ten 5 şeker fabrikasının satışına onay

Konuya ilişkin Kurul kararları, Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait Bor, Kırşehir, Yozgat, Çorum ve Turhal şeker fabrikalarının "satış" yöntemiyle özelleştirilmesi işlemleri onayland

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Anahtar Kelimeler:
şeker fabrikası Rekabet Kurumu

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