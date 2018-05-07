Rekabet'ten 5 şeker fabrikasının satışına onay

Konuya ilişkin Kurul kararları, Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlandı.
Buna göre, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait Bor, Kırşehir, Yozgat, Çorum ve Turhal şeker fabrikalarının "satış" yöntemiyle özelleştirilmesi işlemleri onayland
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