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  4. Renkli etiketler asansörün güvenliğine işaret ediyor

Renkli etiketler asansörün güvenliğine işaret ediyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.01.2020 10:55 | Son Güncelleme

AG MELCO Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Avni Bezmez: -"Yeşil ve mavi renkli etikete sahip asansörlerin güvenlik açısından kullanımında bir sıkıntı bulunmazken, sarı etiketli asansörler kullanılırken dikkatli olunmalı, kırmızı etiketli asansörler ise kesinlikle kullanılmamalı"

İSTANBUL(AA) - Mitsubishi Electric, asansörlerin içinde yer alan ve yeşil, mavi, sarı, kırmızı renklerde olan etiketlerin anlam ve önemini vurguladı.

Mitsubishi Electric'den yapılan açıklamaya göre, Yapay zeka teknolojisiyle donatılan ve deprem, yangın gibi tehlikeli anlarda kullanıcıların tahliyesini sağlayabilen güvenlikli asansörler üreten Mitsubishi Electric, asansör yönetmeliği çerçevesinde uzman denetimleri sonrası farklı renk etiketleri alan asansörlerin bu etiketler sayesinde güvenli ve kullanıma uygun olup olmadığının anlaşılabileceğine dikkat çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Mitsubishi Electric Asansör ve Yürüyen Merdiven Sistemleri’nin Türkiye’deki tek yetkili satıcısı olan AG MELCO’nun Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Avni Bezmez, “Asansör etiketleri, yönetmelik gereği mevcut asansörlerin modernizasyonunun yaptırılmasını sağlamak amacıyla uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan senelik periyodik kontrol denetimlerinde kullanım uygunluğunun tespiti ile asansörlere konuluyor. Asansör kabini içerisinde görünür bir yere konulan bu etiketlerde her rengin farklı anlamları bulunuyor. Yeşil ve mavi renkli etikete sahip asansörlerin güvenlik açısından kullanımında bir sıkıntı bulunmazken, sarı etiketli asansörler kullanılırken dikkatli olunmalı, kırmızı etiketli asansörler ise kesinlikle kullanılmamalı.” ifadelerini kullandı.

Bezmez, kontrolü yapılan asansörün kullanım açısından güvenli olduğunu belirten yeşil etiketin, asansörün can ve mal güvenliği açısından herhangi bir risk taşımadığını gösterdiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Hafif riskli olarak değerlendirilen mavi etikette ise güvenlik açısından değil ama konfor açısından eksiklikler söz konusu oluyor. Bu nedenle mavi etiketli asansörlerin kullanımı açısından herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. İlgili asansörün kabul edilebilir risk seviyesinde olduğunu belirten sarı etiket içinse gerçekleştirilen denetim sonrası belirlenen aksaklıkların iki ay içerisinde giderilmesi zorunluluğu bulunuyor. Asansörün kullanımı açısından yüksek riskli olduğunu ifade eden kırmızı etiket söz konusu olduğundaysa acilen aksiyon alınması şart. Kontrol mühendisleri tarafından yapılan denetimde asansör kırmızı etiket aldıysa asansörün can ve mal güvenliği açısından kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Kontrol esnasında tespit edilen aksaklıkların bir ay içerisinde giderilmesini zorunlu kılan bu etiket için aksiyon alınmaması halinde ilgili asansör mühürlenerek kullanım dışı bırakılıyor."

Asansördeki sarı ya da kırmızı etiket ile ilgili gerekli aksaklıkların giderilmesinin bina yönetiminin sorumluluğunda olduğuna dikkati çeken Bezmez, asansörlerin yıllık kontrolünün bağımsız A tipi periyodik muayene firmaları tarafından yapıldığını ve kontroller esnasında ilgili asansör bakım firmasının da hazır bulunması gerektiğini kaydetti.

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