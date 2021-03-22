Reşat altın ne kadar? 22 Mart Reşat altın fiyatları

Reşat altın, Osmanlı padişahı Sultan 5. Mehmet Reşat adına basılan altındır. Reşat altın ilk başta 1909 tarihinde basılmıştır. 1909-1918 tarihlerinde 10 yıl tahtta kalan Sultan 5. Mehmet Reşat döneminde basılmış altın paralardır. Bir Reşat altın ön yüzündeki tasarım; Sultan 5. Reşat’ın tuğrası, çapraz iki meşale, çapraz iki defne yaprağı ve üst kısımda 7 yıldızdan oluşur. Bu tasarımın ortasında Reşat altının 1909-1918 yılları arasındaki basım yılı yazar. Reşat altının arka yüzünde Osmanlıca İstanbul Dershanesi’nde basıldığı yazısı yer alır.

Reşat İkibuçukluk Altın: Ağırlığı 18.00 gr, çapı 35 mm olan 22 ayar altındır.

Reşat Beşli Altın: Ağırlığı 36.00 gr, çapı 45 mm olan 22 ayar altındır.

Reşat Yarım Altın: Ağırlığı 3.60 gr, çapı 18 mm olan 22 ayar altındır.

Reşat Lira Altın: Ağırlığı 7.20 gr, çapı 22 mm olan 22 ayar altındır.

Reşat Çeyrek Altın: Ağırlığı 1.80 gr, çapı 18 mm olan 22 ayar altındır.

CUMHURİYET ALTINI İLE ARASINDAKİ FARKLAR



Hem ağırlıkları, hem tasarımı farklı olan Cumhuriyet altını ve Reşat arasındaki tek ortak nokta 22 ayar olmalarıdır. Cumhuriyet altınına (ağırlık ve çap olarak) en yakın Reşat altın türü Reşat Lira‘dır. Özellikleri sıralarken belirttiğimiz üzere, Reşat altın Sultan 5. Mehmet Reşat adına basılmış Osmanlı altınıdır. Sadece 1909-1918 yılları arasında basılmış olan orijinal Reşat altın Hamit altın (Sultan II. Abdülhamid adına basılan Osmanlı dönemi parası) gibi antika değerindedir. Piyasada az ve belirli sayıdaki Reşat altın, Hamit altın gibi altın paraları bulmak oldukça zordur. Cumhuriyet altını ise günümüzde halen basılabilen ve bir yatırım aracı altın türüdür, hemen her kuyumcudan veya online altın satışı yapan e-ticaret sitelerinden satın alabilirsiniz. Bu nedenle de Reşat altın, Cumhuriyet altınından daha değerlidir.



