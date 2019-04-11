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Resmi Gazete'de yayımlandı! BDDK'dan temerrüt değişikliği

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.04.2019 10:09 | Son Güncelleme

BDDK, kredi riskine esas tutarın içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlar ile hesaplanmasına ilişkin tebliğde değişiklik yaptı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! BDDK'dan temerrüt değişikliği

Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğde değişiklik yapıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tahminlere, öngörülemeyen hata payını yansıtan bir ihtiyatlılık marjı eklenecek. Yöntemlerin ve verilerin yetersiz olması nedeniyle öngörülemeyen hata payının daha büyük olduğu durumlarda söz konusu ihtiyatlılık marjı daha büyük olacak.

THK'lar, işlem dereceleri veya havuzlarına göre, her bir işlem derecesi veya havuzu için veri kaynaklarındaki gerçekleşmiş THK'ların basit aritmetik ortalaması esas alınarak tahmin edilecek.

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