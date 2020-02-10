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Resmi Gazete'de yayımlandı! BDDK finansal tüketicilerden alınan ücret ve komisyonları yeniden düzenledi

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.02.2020 09:13 | Son Güncelleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) finansal tüketicilerden bankaların alabileceği ücret ve komisyonları yeniden düzenledi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! BDDK finansal tüketicilerden alınan ücret ve komisyonları yeniden düzenledi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan BDDK yönetmelik değişikliğine göre, "Sözleşmeler kapsamında ücret alınabilecek her bir ürün veya hizmet için finansal tüketicinin onayının alınması zorunludur. Sözleşmede ücreti belirlenmiş olan ürün ve hizmetler haricinde bir ürün veya hizmetin kuruluşlar tarafından ücret karşılığı verilebilmesi için işlemin gerçekleştirildiği alanın yapısına uygun bir şekilde, finansal tüketiciye işlem öncesinde ücrete ilişkin bilgi verilmesi ve finansal tüketicinin onayının alınması gerekiyor."

Yönetmelik değişikliğine göre, kuruluşlar tarafından finansal tüketicinin onayının alındığı ispat edilemediği takdirde, onay alınmamış sayılacak.

Yönetmelik değişikliğinde, ücretlerin artırılması ve uygulanmasına ilişkin de şöyle denildi:

"Bu Yönetmelikteki ücret ve parasal sınırlar her yıl azami, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi artış oranında artırılır.

"Kuruluşlar ücret artışlarını, artış uygulanmaya başlanmadan en az otuz gün önce finansal tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla bildirmek zorundadır.

"Bu bildirim üzerine finansal tüketicinin kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren onbeş gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkı vardır.

"Bu hakkın kullanılması hâlinde uygulanacak ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave ücret alınamaz. Kuruluşlar, vazgeçme hakkını kullanan finansal tüketiciye uyuşmazlık konusu ürün veya hizmeti vermeyi durdurabilir.

"Finansal tüketicinin ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmesi hâlinde, değişikliğin kabul edildiği varsayılır."

Buna göre ayrıca, kuruluşlar finansal tüketicinin onayını almaksızın yaptığı bildirimlerden ücret alamayacak ve onay alındığı takdirde bildirim işlemi için alınacak ücret üçüncü kişilere ödenen tutarı geçemeyecek.
Ayrıca, ilgili mevzuat gereği belirli bir şekilde yapılması zorunlu olan bildirim ve işlemlerden maliyetleri kadar ücret alınabilecek.

Bunun yanında, "Kuruluşlar tarafından süreklilik arz etmeyen para transferleri, fatura tahsilâtı gibi anlık işlem ve hizmetlerden ücret tahsil edilmeden önce, işlemin gerçekleştirildiği alanın yapısına uygun bir şekilde finansal tüketicinin onayının alınması sonrası işlem gerçekleştirilir. Bu işlemlere ilişkin ücretlere sözleşmede yer verilme şartı aranmaz.”

Hesap özeti gönderimi, sanal kart oluşturma ve kullanımı ile bir takvim yılı içerisinde kayıp, çalıntı ve benzeri nedenler dolayısıyla gerçekleştirilen iki adede kadar kart yenileme karşılığında ücret alınamayacak. İkiden sonraki kart yenilemelerinde ise finansal tüketiciden maliyet kadar ücret alınabilecek.

EFT işlemlerinden alınacak ücret işlem tutarının 1,000 liranın altında olması hâlinde;

  • mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 lirayı,

  • ATM’den yapılan işlemlerde 2 lirayı,

  • diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 lirayı geçemeyecek.

İşlem tutarının 1,000 lira ile 50,000 lira arasında olması hâlinde bu sınırlar sırasıyla 2 lira, 5 lira ve 10 lira olarak, işlem tutarının 50,000 lira ve üzerinde olması durumunda ise 25 lira, 50 lira ve 100 lira olarak uygulanır.
Yönetmelik değişikliğine göre:

  • Kuruluş ile finansal tüketici arasındaki sözleşmede geç işlemler olarak belirlenen ve mutat saatler dışında yapılan EFT işlemlerinde anılan sınırlar yüzde elli artırımlı olarak uygulanır.

  • Havale işlemlerinde ise uygulanacak azami ücretler EFT işlemleri için belirtilen ayrımlara tabi olarak ilgili ücretlerin yarısı oranında uygulanır.

  • Kuruluşlarca gerçekleştirilen uluslararası para transfer işlemlerinin ücretleri ise finansal tüketici ile kuruluş arasında düzenlenen sözleşme ile belirlenir.

    • Yönetmelik değişikliği ile, kiralık kasa ziyaretine ilişkin herhangi bir ücret alınamayacak:
    "Kiralık kasa depozito bedeli kiralanan kasanın bir yıllık kira bedelini aşamaz. Kiralık kasa hizmetinin sona ermesi hâlinde, kiralık kasaya ilişkin finansal tüketici tarafından verilen bir hasar, ödenmeyen kira bedelleri ve kiralık kasa sözleşmesinden doğan diğer borçlar dolayısıyla ortaya çıkan tutar depozito bedelinden düşülerek kalan tutar derhal iade edilir."

    Buna göre:

    "Kuruluşların birden fazla ürün veya hizmeti bir arada sunmalarına imkan veren ürün veya hizmet paketlerinde ürün veya hizmetlerin ayrı ayrı sunulmasında elde edilebilecek ücret toplamını aşmayacak şekilde ücret tahsil edilebilecek.

    "Yönetmelik kapsamında sınırlama getirilmiş ürün veya hizmetler herhangi bir paket içeriğinde yer alamayacak.
    "Ayrıca, kuruluşlar çeşitli ürün veya hizmetlerini finansal tüketici yararına özellikler barındıracak şekilde kampanya düzenleyebilecekler.

    "Bu kampanyalar kapsamında finansal tüketicinin talebine sunulan ürün veya hizmetlerden ücret tahsil edilebilecek.
    "Bunların dışında kuruluşlar finansal tüketicinin talebi ve bilgilendirilmesi suretiyle sundukları özellikli ürün veya hizmetlerden de finansal tüketici ile mutabık kalarak ücret tahsil edebilecekler."

    KAYNAK:DHA

    BAKAN ALBAYRAK'TAN ÜCRET KOMİSYON AÇIKLAMASI

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vatandaş ve iş dünyasını yakından ilgilendiren banka komisyon ve ücretlerine standart getirildiğini söyledi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak düşen banka komisyonlarına ilişkin tweet attı. Bakan Albayrak, vatandaşlar ve iş dünyası tarafından bankaların aldığı ücret ve komisyonlarla ilgili şikayetlerin olduğunu ve bunla ilgili standartların getirildiğini söyledi.

    Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:


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