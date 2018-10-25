Resmi Gazete'de yayımlandı! KOBİ desteklerine düzenleme geliyor

KOSGEB tarafından verilecek hizmetler ve desteklerden yararlanacak KOBİ'lere yönelik sektörel ve bölgesel önceliklerin belirlenmesine ilişkin kararda değişikliğe gidildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bilgi ve iletişim sektöründe destek kapsamı dışında olan sinema filmi, video yapım ve dağıtım faaliyetlerine televizyon programı yapım ve dağıtım faaliyetleri de eklendi.

KAYNAK:AA



