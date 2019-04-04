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Resmi Gazete'de yayımlandı! TCDD'ye 356 işçi alınacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.04.2019 09:45 | Son Güncelleme

TCDD tarafından 86 tren teşkil işçisi, 42 demir yolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü, 188 demir yolu hattı bakım onarımcısı ve 40 liman vinç operatörü istihdam edilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı! TCDD'ye 356 işçi alınacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünce, toplam 356 işçi alımı gerçekleştirilecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TCDD iş yerlerinde belirsiz süreli iş sözleşmesiyle işçi istihdam edilecek.

Bu kapsamda, 86 tren teşkil işçisi, 42 demir yolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü, 188 demir yolu hattı bakım onarımcısı, 40 liman vinç operatörü olmak üzere toplam 356 işçi alınacak.

Kurumun iş gücü talepleri, 9-15 Nisan'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanacak. Erkek olma şartı aranan ve 36 yaşından gün almamış adaylar, İŞKUR'da yayımlanan ilanlardan sadece birine müracaat edebilecek.

Söz konusu işçi alımlarında KPSS şartı aranmayacak.

KAYNAK:AA

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