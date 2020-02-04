FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Resmi Gazete'de yayımlandı! Türk Akreditasyon Kurumu 27 personel alacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türk Akreditasyon Kurumu 27 personel alacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.02.2020 10:35 | Son Güncelleme

Türk Akreditasyon Kurumu, sözleşmeli 10 akreditasyon uzman yardımcısı ve 17 idari personel alacak. Başvurular, www.turkak.org.tr üzerinden yapılacak. Kuruma elden ya da posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türk Akreditasyon Kurumu 27 personel alacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu kadrolar için başvurular 13-26 Şubat'ta yapılabilecek.

Başvurular, www.turkak.org.tr üzerinden yapılacak. Kuruma elden ya da posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)
PARTNER Survivor 2020'ye sürpriz isim! Acun Ilıcalı açıkladı Survivor 2020'ye sürpriz isim! Acun Ilıcalı açıkladı
13 milyon emekliyi ilgilendiriyor! Bu ay belli oluyor 13 milyon emekliyi ilgilendiriyor! Bu ay belli oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türk Akreditasyon Kurumu, personel alımı,

En Çok Okunan Haberler

ABD'den dikkat çeken Türkiye ve İdlib açıklaması!

ABD'den dikkat çeken Türkiye ve İdlib açıklaması!

Manisa beşik gibi! 5 dakikada 5 deprem

Manisa beşik gibi! 5 dakikada 5 deprem

Akaryakıta zamda yeni gelişme!

Akaryakıta zamda yeni gelişme!

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!

Bir günde servetini 8 milyar dolar artırdı

Bir günde servetini 8 milyar dolar artırdı

Noterde güvenli ödeme dönemi başladı

Noterde güvenli ödeme dönemi başladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Altına yatırım yapacaklar dikkat

Altına yatırım yapacaklar dikkat

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Yerli otomobilin fiyatı hakkında önemli açıklama

Yerli otomobilin fiyatı hakkında önemli açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ulaştırma Bakanı duyurdu! Ankara-Sivas Yüksek hızlı Tren hattında test sürüşleri başlıyor

Bakan duyurdu! 12 saatlik yol 2 saate düşüyor

Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu

Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu

13 milyon emekliyi ilgilendiriyor! Emeklilerin yeni banka promosyon miktarı bu ay belirleniyor

13 milyon emekliyi ilgilendiriyor! Bu ay belli oluyor

Altın fiyatları 4 Şubat: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Benzin fiyatlarına gelen 8 kuruşluk zam iptal edildi

Akaryakıta zamda yeni gelişme!

Türkiye'nin ayakkabı ihracatı tüm zamanların rekorunu kırdı

Türkiye'nin ayakkabı ihracatı tüm zamanların rekorunu kırdı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.