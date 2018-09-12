Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına açıktan atama işlemleri için Cumhurbaşkanlığı'ndan izin alınacak.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre, TBMM İdari teşkilatı, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu ve MİT ile hakim ve savcı adayları atamaları hariç olmak üzere diğer kamu kurumları, özel mevzuatları gereğince mesleğe özel sınava tabi tutularak alınacak personel için, sınav açmadan önce Cumhurbaşkanlığı'ndan izin alacak.
KAMU TAŞINMAZLARI SATIŞ VE KİRA İŞLEMLERİ KOMİSYONCA YAPILACAK
Aynı gazetede yayımlanan diğer bir Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, kamuya ait taşınmazların vakıf, dernek, gerçek veya tüzel kişilere satış, kira, devir ve benzeri işlemleri, bakanlıklar ile bağlı kamu kuruluşlarında bakan yardımcısı, diğer kamu kurumlarında üst yönetici başkanlığında teşkil ettirilen komisyonlar kanalıyla yapılabilecek. (REUTERS)
Resmi Gazete'de yayınlandı! Kamu atama işlemlerinde yeni dönem
Marketlerin indirim oyunu! Strateji değiştirdiler
Dolar güne nasıl başladı? 12 Eylül dolar kuru ve dolar yorumları
Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu
Haluk Ulusoy’un Kuşadası’ndaki ünlü oteli icradan satıldı
Borsa güne yükselişle başladı
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? Günün dolar yorumları (11 Eylül 2018)
Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi
Borsa haftanın son gününe nasıl başladı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum