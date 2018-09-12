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Resmi Gazete'de yayınlandı! Kamu atama işlemlerinde yeni dönem

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.09.2018 10:52 | Son Güncelleme

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına açıktan atama işlemleri için Cumhurbaşkanlığı'ndan izin alınacak.

Resmi Gazete'de yayınlandı! Kamu atama işlemlerinde yeni dönem

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına açıktan atama işlemleri için Cumhurbaşkanlığı'ndan izin alınacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre, TBMM İdari teşkilatı, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu ve MİT ile hakim ve savcı adayları atamaları hariç olmak üzere diğer kamu kurumları, özel mevzuatları gereğince mesleğe özel sınava tabi tutularak alınacak personel için, sınav açmadan önce Cumhurbaşkanlığı'ndan izin alacak.

KAMU TAŞINMAZLARI SATIŞ VE KİRA İŞLEMLERİ KOMİSYONCA YAPILACAK

Aynı gazetede yayımlanan diğer bir Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, kamuya ait taşınmazların vakıf, dernek, gerçek veya tüzel kişilere satış, kira, devir ve benzeri işlemleri, bakanlıklar ile bağlı kamu kuruluşlarında bakan yardımcısı, diğer kamu kurumlarında üst yönetici başkanlığında teşkil ettirilen komisyonlar kanalıyla yapılabilecek. (REUTERS)

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Anahtar Kelimeler:
kamu atama Cumhurbaşkanlığı tbmm

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