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Reuters duyurdu! Doğalgaza indirim müjdesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.10.2018 07:53 | Son Güncelleme

BOTAŞ elektrik üreticilerine sattığı doğalgazda 1 Kasım'dan geçerli olmak üzere yüzde 9 indirime gitti. Reuters'a bilgi veren sektör kaynakları, konut ve sanayi tüketicilerine satılan doğalgaz fiyatında bir değişim olmadığını kaydetti.

Reuters duyurdu! Doğalgaza indirim müjdesi

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Anahtar Kelimeler:
doğalgaz BOTAŞ elektrik

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