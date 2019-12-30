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  4. RG - Amme alacakları tecil faizi yüzde 19'dan yüzde 15'e indirildi

RG - Amme alacakları tecil faizi yüzde 19'dan yüzde 15'e indirildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.12.2019 09:15 | Son Güncelleme

Amme alacaklarının tahsilinde halen yıllık yüzde 19 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı, yıllık yüzde 15 düzeyine indirildi.

İstanbul, 30 Aralık (DHA) - Amme alacaklarının tahsilinde halen yıllık yüzde 19 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı, yıllık yüzde 15 düzeyine indirildi.
Resmi Gazete'de yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığı tahsilat genel tebliğinde, "21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık yüzde 19 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık yüzde 15 olarak belirlenmiştir" denildi ve şu bilgiler verildi:
"Bundan böyle, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık yüzde 15 oranında tecil faizi uygulanacaktır.
"Bu Tebliğin yayımı tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına, müracaat tarihlerinden bu Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranda, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık yüzde 15 oranında tecil faizi uygulanması gerekmektedir.
"Aynı şekilde, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, bu Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranlarda, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık %15 oranında tecil faizi uygulanacaktır.
"Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak anılan Kanunun 48/A maddesine göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da bu Tebliğle belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecektir.
"Tecil faizi, Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda hesaplanacaktır."

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