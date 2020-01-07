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  4. RG - SPK gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin tarifeyi belirledi

RG - SPK gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin tarifeyi belirledi

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.01.2020 08:56 | Son Güncelleme

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin tarifeyi belirledi.

RG - SPK gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin tarifeyi belirledi

İstanbul, 7 Ocak (DHA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin tarifeyi belirledi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, değerleme hizmeti ücretleri, gayrimenkulün brüt alanı esas alınarak;
- arsa ve tarım alanları için 719 lira ile 1,786 lira,
- konut ve işyerleri için 659 lira ile 2,855 lira,
- üretim, depolama, zirai ve sınai nitelikli yapılar için 723 lira ile 5,589 lira,
- AVM, hastane gibi hizmet amaçlı kullanılan yapılar için 1,316 lira ile 6,387 lira arasında değişen tutarlarda belirlendi.
Bu kapsamda, değerleme hizmeti ücreti;
- yalılar ve eski eser niteliğindeki gayrimenkuller için 3,490 lira,
- enerji ve akaryakıt tesisleri için ise 4,258 lira olarak belirlendi.
Bir grupta yer alan taşınmazlardan birden fazlasının aynı değerleme raporuna konu olması durumunda;
- bunlardan en büyük taşınmaz için tarifedeki tam ücret,
- diğerlerinden her biri için girdiği gruptaki ücretin yüzde 10'u,
- aynı tarihte tek seferde değerleme çalışması yapılan aynı parsel üzerindeki birden fazla bağımsız taşınmazda ise ücretin yüzde 7.5'i alınacak.
İnşa halindeki gayrimenkulün tamamlanma düzeyinin belirlenmesi amacıyla yapılan değerlemelerde,
- güncel tarifedeki ücretim yüzde 30'u,
- 12 ay için talep edilecek revize raporlardan ise güncel tarifedeki ücretin yüzde 50'si alınacak. (Tablo)

RG - SPK gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin tarifeyi belirledi

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