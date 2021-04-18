Ripple ve Tether kaç TL oldu? 18 Nisan Ripple ve Tether kripto paralarında son durum

Yatırımcıların en çok merak ettiği kripto paralardan Ripple ve Tether coinlerindeki son durum araştırılmaya devam ediliyor. Ripple (XRP) ve Tether alımı yapmayı düşünen veya alım yapmış olan yatırımcılar Ripple kaç TL, Tether kaç TL oldu sorularının yanıtını merak ediyor. Peki Ripple ve Tether kaç TL oldu?

RİPPLE KAÇ TL OLDU?

Gün aralığında 1,16193 - 1,56266 dolar arasında değişen Ripple, şu anda $ 1,35759 üzerinden işlem görüyor. Ripple 18 Nisan tarihinde 10,96 Türk Lirası değerinde bulunuyor. 24 saatlik toplam hacmi $18,00B olan Ripple, -20,28% oranında bir düşüş yaşadı.

TETHER KAÇ TL OLDU?

Gün aralığında 0,9975 - 1,0033 dolar arasında değişen Tether, şu anda $ 1,0003 üzerinden işlem görüyor. Tether 18 Nisan 11:22 itibariyle 8,07 TL değerinde bulunuyor. 24 saatlik toplam hacmi $214,76B olan Tether, +0,02% oranında bir yükseliş yaşadı.

BİTCOİN KAÇ TL OLDU?

Kripto para birimlerinin en büyük hacimlisi olan Bitcoin, bugün sabah saatlerinde 59 bin dolar bandından 50 bin 900 dolar düzeyine kadar sert bir düşüş yaşayarak kripto para piyasalarını salladı. Bitcoin için gece saatlerinden beri hafif bir düşüş gözlemleniyordu. Bitcoin’de yaşanan bu büyük düşüş birçok alt coinin de çakılmasına sebep oldu. Bitcoin 18 Nisan 11:30 itibariyle 453.489,80 Türk Lirası ve 56.320,10 ABD Doları üzerinden işlem görüyor.

