FİNANS

Ripple'da yükseliş yüzde 44'ü aştı

18 Ocak 2018 15:27

Kripto para piyasasında dün yaşanan sert düşüşün ardından sanal para birimleri tekrar yükselişe geçti.

Ripple'da yükseliş yüzde 44'ü aştı

 Dün yaşanan sert düşüşün ardından kripto para piyasasında sanal para birimleri tekrar yükselişe geçmeye başladı.

 Toplam bin 448 kripto paranın oluşturduğu kripto para piyasasının en büyük ilk beş birimi artarken, en büyük üçüncü kripto para birimi Ripple, yüzde 44.17 artış gösterdi. 

Kripto para piyasasındaki genel yükselişin etkisiyle piyasa hacmi yarım günde 20 milyar dolar artarak 572 milyar 211 milyon dolar olarak hesaplanırken, kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin yüzde 12.85 yükselerek 11 bin 646 dolardan işlem gördü.
 
Bitcoin ayrıca, kripto para piyasasının yüzde 34.2'sini oluştururken, piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi 60 milyar 725 milyon dolar olarak hesaplandı.
 
Piyasada Bitcoin ve Ripple'ın ardından gelen en büyük üç kripto para birimlerindeki artış yönündeki değişimler ise şöyle; Ethereum yüzde 15.40, Bitcoin Cash yüzde 12.12 ve Cardano yüzde 27.91.
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