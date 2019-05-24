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Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 30'u tamamlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.05.2019 13:56 | Son Güncelleme

Rize'nin Pazar ilçesi Yeşilköy'de, 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 2 yıl önce atılan Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı Rize- Artvin Havalimanı'nda çalışmalara aralıksız devam ediliyor. 120 kamyon ve 2 hafriyat gemisi ile gece-gündüz aralıksız malzeme taşınan projenin yüzde 30'u tamamlandı.

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 30'u tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize-Artvin Havalimanı için 266 hektarlık alanda 88,5 milyon ton taş kullanılacak. 120 kamyonla gece-gündüz aralıksız malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor. Kamyonların yanı sıra devreye alınan 2 hafriyat gemisi de çalışmalarda kullanılıyor. Günlük 90 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında pist dolgu işlemi sürüyor. Proje sahasına 3 kilometre mesafedeki Kanlımezra ve 7 kilometre uzaklıktaki Tektaş taş ocaklarından kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor. 2 hafriyat gemisine de kamyonlarla doldurulan taşlar, açıkta 28 metre derinlikte denize boşaltılıyor. Mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplamda 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak havalimanı projesinin yüzde 30'u tamamlandı.

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1 MİLYAR 78 MİLYON LİRAYA MAL OLACAK

Tarama ve dolgu imalatı süren pist, apron ve taksi yolu sahalarında 2020 yılı Mart ayında temel, alt temel ve kaplama imalatlarına başlanması planlanıyor. İnşaat sahasında şu ana kadar 3 bin 900 beton blok üretilip 2 bini mendireğe yerleştirildi. Toplamda 19 bin 250 beton blok üretilecek. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize- Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak.

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VALİ: 29 EKİM 2020'DE UÇAK İNECEK

Rize Valisi Kemal Çeber, havalimanı inşaatının yüzde 30’unun tamamlandığını belirterek dolgu çalışmalarının hızla sürdürüldüğünü söyledi. Vali Çeber, "Havaalanının yüzde 95 işçiliği dolgu olacak. Yani bu bölümü bitirdik mi yapım işini de tamamlıyoruz. İlimizde çok özel bir havaalanı yapılıyor. Denize dolgu ülkemizin 2'nci havaalanı olacak. Ancak bu havalimanının bir farklılığı var. Ordu-Giresun havaalanında dolgu ortalaması 8 metre, bizde ise 18,5 metre. En derin yerimiz 28 metreye kadar iniyor. Onun için de çok özel teknikler kullanılıyor. Yapımcı firmamızda çok güzel çalışıyor. Biz de düzenli olarak kontrol ediyoruz. Yakında üst yapı ile ilgili çalışmalarına başlanacak. İhalesi yapılacak ve cumhurbaşkanımızın emir buyurduğu şekilde 2020'nin 29 Ekim'ine yetiştirmek, herkesin şu andaki amacı. Ondan sonra da 3 milyon yolcu kapasiteli ve şu anda dünyada hizmet veren geniş gövdeli uçakların da inebileceği nitelikte bir havaalanına kavuşmuş olacağız. Hem Rize olarak hem Artvin olarak bu havalimanı turizmden ticarete her şeyi hareketlendirecek" dedi.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
Rİze Rize-Artvin Havalimanı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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