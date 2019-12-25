Roche İlaç Türkiye, İstanbul Marketing Awards'tan 3 ödüle layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Roche İlaç Türkiye, pazarlama ve iletişim dünyasının liderlerinin ödüllendirildiği İstanbul Marketing Awards 2019’da ‘Sağlık iletişimi ve Sürdürülebilirlik’ alanlarında hayata geçirdiği başarılı çalışmaları ile 3 ayrı kategoride birden ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Marketing Awards ödül töreninde Medikaynak ve JIApp uygulamaları ile Sağlık İletişimi kategorisinde, Denizler Yaşam Dolsun isimli sosyal sorumluluk projesiyle ise Sürdürülebilirlik İletişimi kategorisinde birincilik ödüllerini almaya hak kazandı.

Sağlık İletişimi kategorisinde ödüle layık görülen projelerden biri olan Medikaynak web sitesi ve mobil uygulaması, farklı ana bilim dallarından olan sağlık profesyonellerinin sürekli yararlanabilecekleri ve sunulan özellikler sayesinde en güncel tıbbi bilgilere hızlıca ulaşabilmeyi sağlayan platform olarak tasarlandı.

Medikal haberler, eğitimler, toplantılar ve etkinlikler gibi farklı modüllere sahip olan Medikaynak hem kullanıcıların gündemdeki önemli gelişmeleri takip edebilmelerini sağlıyor ve hesaplama ile gündelik iletişimi pratik bir hale getiriyor.