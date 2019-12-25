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Roche İlaç Türkiye, İstanbul Marketing Awards'tan 3 ödüle layık görüldü

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 12:43 | Son Güncelleme

Şirket, Medikaynak ve JIApp uygulamaları ile Sağlık İletişimi kategorisinde, Denizler Yaşam Dolsun isimli sosyal sorumluluk projesiyle Sürdürülebilirlik İletişimi kategorisinde birincilik ödüllerini almaya hak kazandı

İSTANBUL (AA) - Roche İlaç Türkiye, pazarlama ve iletişim dünyasının liderlerinin ödüllendirildiği İstanbul Marketing Awards 2019’da ‘Sağlık iletişimi ve Sürdürülebilirlik’ alanlarında hayata geçirdiği başarılı çalışmaları ile 3 ayrı kategoride birden ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Marketing Awards ödül töreninde Medikaynak ve JIApp uygulamaları ile Sağlık İletişimi kategorisinde, Denizler Yaşam Dolsun isimli sosyal sorumluluk projesiyle ise Sürdürülebilirlik İletişimi kategorisinde birincilik ödüllerini almaya hak kazandı.

Sağlık İletişimi kategorisinde ödüle layık görülen projelerden biri olan Medikaynak web sitesi ve mobil uygulaması, farklı ana bilim dallarından olan sağlık profesyonellerinin sürekli yararlanabilecekleri ve sunulan özellikler sayesinde en güncel tıbbi bilgilere hızlıca ulaşabilmeyi sağlayan platform olarak tasarlandı.

Medikal haberler, eğitimler, toplantılar ve etkinlikler gibi farklı modüllere sahip olan Medikaynak hem kullanıcıların gündemdeki önemli gelişmeleri takip edebilmelerini sağlıyor ve hesaplama ile gündelik iletişimi pratik bir hale getiriyor.

Medikaynak’ın ayda ortalama 8 bine yakın sorgu yapılan RxMediaPharma modülü sayesinde ise hekimler bütün ilaçların arşivine ulaşabiliyor.

Aynı kategoride diğer ödül alan çalışma ise çocuk romatizma hastalığı olan Juvenil İdiyopatik Artrit (JİA) için Çocuk Romatoloji Derneği ile birlikte geliştirilen JIAPP mobil uygulaması oldu.

Hastaların tedavilerini aksatmadan sürdürmelerine ve hayatlarını kolaylaştırmalarına yardımcı olmak üzere hayata geçirilen JIApp ile doktorlar, hastalarıyla doğrudan temasa geçebilirken uyguladıkları tedavinin etkisini de kolaylıkla takip edebiliyor.

- Sürdürülebilirlik vizyonunun yansıması

Hayatları iyileştirmek için 120 yılı aşkın bir süredir çalışan Roche'un faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olan sürdürülebilirlik vizyonunun bir yansıması olan Denizler Yaşam Dolsun projesi, Roche İlaç Türkiye ve Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği (ADYSK) tarafından gelecek nesillere tüm saklı zenginlikleriyle korunabilmiş bir Marmara Denizi bırakabilmek amacıyla hayata geçiriliyor.

Proje kapsamında, deniz ekosistemin en önemli halkalardan birisi olan deniz mercanlarını korumak üzere Türkiye'nin ilk mercan transplantasyonu (nakli) Marmara Denizi Adalar bölgesinde gerçekleştirilirken aynı zamanda yaşam çeşitliliğinin sürdürülebilirliği için, deniz habitatı açısından ciddi tehdit oluşturan binlerce metrekare hayalet ağ da denizden temizlendi.

Marmara Denizi’ndeki yaşam çeşitliliğinin sürdürülebilirliği için proje kapsamında ADYSK’nın sağlayacağı eğitimler ve Roche çalışanlarının gönüllü katılımıyla mercanların insan yaşamının olmadığı bölgelere nakledilmesi, hayalet ağların çıkarılması, kıyı ve deniz dibi temizliği ile farkındalık faaliyetlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

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Roche İlaç Türkiye

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