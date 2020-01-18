FİNANS
  4. Rönesans Holding’den uluslararası bir başarı daha

Rönesans Holding’den uluslararası bir başarı daha

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.01.2020 11:15 | Son Güncelleme

2018 yılı haziran ayında Moskova Sheremetyevo Havalimanı C Terminali yapımını üstlenen Rönesans İnşaat, Rusya’nın en büyük havaalanı kompleksinin son etabını tamamladı - Daha önce aynı havalimanının 15 milyon kapasiteli B Terminalini inşa eden Rönesans, pistlerin altından geçen yolcu ve bagaj taşınması için kullanılan 2’şer kilometrelik iki tünel inşaatını da gerçekleştirmişti

İSTANBUL (AA) - Rönesans İnşaat’ın imzasını taşıyan Sheremetyevo Havalimanı C Terminali'nin açılışıyla birlikte Sheremetyevo Havalimanı Rusya'daki en büyük havaalanı kompleksi haline geldi.

Rönesans Holding'den yapılan açıklamaya göre, 2018 yılı haziran ayında Moskova Sheremetyevo Havalimanı C Terminali yapımını üstlenen Rönesans İnşaat, Rusya’nın en büyük havaalanı kompleksinin son etabını tamamladı.

Projenin tüm müteahhitlik çalışmaları Rönesans İnşaat grup şirketlerinden Energo-Stroy tarafından gerçekleştirildi. Dünkü açılış töreniyle hizmete giren Sheremetyevo Havalimanı C Terminali, 127 bin metrekare alana sahip terminal binası ve yardımcı yapılardan oluşuyor.

Aynı dönemde, Sheremetyevo Havalimanı’nda 2 bin 500 araçlık çok katlı otopark, 350 bin metrekare peron ve büyük ebatlı uçakların teknik bakımının yapılacağı hangar inşaatları Rönesans İnşaat tarafından tamamlanarak hizmete açıldı.

Daha önce aynı havalimanının 15 milyon kapasiteli B Terminalini de inşa eden Rönesans, pistlerin altından geçen yolcu ve bagaj taşınması için kullanılan 2’şer kilometrelik iki tünel inşaatını da gerçekleştirmişti.

Kalabalık bir davetli topluluğu ile Rusya’nın önde gelen devlet adamlarının katıldığı açılış töreni sırasında Rönesans İnşaat Rusya Yönetim Kurulu Başkanı Avni Akvardar ve projeden sorumlu Energo-Stroy Genel Müdürü Hüseyin Çetin Çelik’e birer plaket takdim edildi.

Hizmete girmesinin ardından Sheremetyevo Havalimanı C Terminali'ne ilk yolcu uçağı Helsinki'den geldi.

Sheremetyevo Havalimanı'nın yıllık kapasitesi, C Terminali’nin ek 20 milyon kapasitesi ile 80 milyona çıkacak. Yeni terminal ile birlikte Rusya'daki en büyük havaalanı kompleksi haline gelen Sheremetyevo Havalimanı'nın, 6 terminali, 4 business salonu yanı sıra VIP salonu, 60 kişiyi alan ve çocuklu aileler için 24 saat hizmet verebilen 350 metrekarelik ayrı bir salonu daha bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAdil Öksüz'ün 15 Temmuz'dan 6 ay önce attığı mesajda dikkat çeken detayAdil Öksüz'ün 15 Temmuz'dan 6 ay önce attığı mesajda dikkat çeken detay
Genel Müdür Erkan: "Marmarabirlik kooperatifçiliğin örnek kuruluşudur"Genel Müdür Erkan: "Marmarabirlik kooperatifçiliğin örnek kuruluşudur"
Bu kelimeyi kullandı, tazminatsız kovulduBu kelimeyi kullandı, tazminatsız kovuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rönesans Holding,

En Çok Okunan Haberler

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Ödenecek ücretler belli oldu! En düşük...

Ödenecek ücretler belli oldu! En düşük...

Rekabet Kurumu açıkladı! 4 büyük kargo şirketine rekabeti ihlal cezası

Rekabet Kurumu açıkladı! 4 büyük kargo şirketine rekabeti ihlal cezası

Bir banka daha konut kredisi faizinde indirime gitti

Bir banka daha konut kredisi faizinde indirime gitti

Merkez Bankası'ndan flaş düzenleme!

Merkez Bankası'ndan flaş düzenleme!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor! Ev hanımlarına emeklilik 2020 yasası TBMM'de

Ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor! Ev hanımlarına emeklilik 2020 yasası TBMM'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğa içinde konaklamalı binicilik eğitimi

Doğa içinde konaklamalı binicilik eğitimi

Mandalina dolması, mandalina sütlacı derken şimdi de mandalina tarhanası yaptı

Mandalina dolması, mandalina sütlacı derken şimdi de mandalina tarhanası yaptı

Genel Müdür Erkan: "Marmarabirlik kooperatifçiliğin örnek kuruluşudur"

Genel Müdür Erkan: "Marmarabirlik kooperatifçiliğin örnek kuruluşudur"

Müşteriye 'elit hanzo' dedi, tazminatsız kovuldu

Bu kelimeyi kullandı, tazminatsız kovuldu

Palandöken: “Kalkınmanın ve turizmin anahtarı coğrafi işaret”

Palandöken: “Kalkınmanın ve turizmin anahtarı coğrafi işaret”

Emlak sektörü 2020’den umutlu

Emlak sektörü 2020’den umutlu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.