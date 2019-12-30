FİNANS
  4. Rosatom’un rüzgar santrali elektrik üretmeye hazır

Rosatom’un rüzgar santrali elektrik üretmeye hazır

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.12.2019 11:58 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS’yi inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un, Adygea Rüzgar Enerji Santralinde rüzgar türbinlerinin devreye alınmasının ilk aşaması tamamlandı.Rosatom, düşük karbonlu elektrik üretimi alanındaki projelerinin geliştirilmesinde önemli bir adım daha attı.

Rosatom’un rüzgar santrali elektrik üretmeye hazır

Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS’yi inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un, Adygea Rüzgar Enerji Santralinde rüzgar türbinlerinin devreye alınmasının ilk aşaması tamamlandı.
Rosatom, düşük karbonlu elektrik üretimi alanındaki projelerinin geliştirilmesinde önemli bir adım daha attı. Adygea Cumhuriyeti’nin Şovgen ve Giagin ilçelerinde inşaatı tamamlanan ve toplam 150 MW kapasiteye sahip Adygea Rüzgar Enerji Santrali, artık elektrik üretmeye hazır. 32.5 MW kurulu güce sahip ilk 13 rüzgar türbini ile ilgili çalışmalar tamamlandı. Bu, Rosatom tarafından seçilen teknolojinin çalışabilirliğini ve tüm rüzgâr türbini sistemlerinin çalışmaya hazır olduğunu doğruladı.
İlk aşamanın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi, ‘yeşil kare’ konseptinin uygulanmasında, yani Rosatom tarafından düşük karbonlu enerji projelerinin geliştirilmesinde önemli bir dönem oldu. Yeni rüzgar enerji santralinde bir dizi yenilikçi teknoloji kullanıyor ve onların büyük çapta kullanımı ise ilk kez Rusya’da başladı.
Adygea Rüzgar Enerji Santralinin inşası Rosatom’un rüzgar enerjisi projelerinin uygulanmasının tüm yelpazesinde, yeni yetkinlikler kazanmasına ve gelecek vaat eden düşük karbonlu enerji segmentinde gelişme için gerekli zemini oluşturmasına izin veriyor.
Rosatom Devlet Kuruluşunun, Rüzgar Enerjisi Birimi NovaWind A.Ş. Genel Müdürü Alexander Korchagin, “Kalıcı işletme izinlerinin alınması ve tesisin toptan elektrik piyasasına çıkartılması için daha çok çalışması gerekiyor. İkinci ve üçüncü aşamalarla ilgili faaliyetlerin 2020 yılı Ocak ayında başlaması planlanıyor” dedi.

PARTNERHem eski hem yeni kocasıyla beraber yaşıyor! Parasını bile o ödemiş...Hem eski hem yeni kocasıyla beraber yaşıyor! Parasını bile o ödemiş...
TÜRKPATENT ile Kırıkkale Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandıTÜRKPATENT ile Kırıkkale Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
Devlet desteğiyle kurduğu mantar tesisiyle kendi işinin patronu olduDevlet desteğiyle kurduğu mantar tesisiyle kendi işinin patronu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

Karar Resmi Gazete'de! Süre uzatıldı

Karar Resmi Gazete'de! Süre uzatıldı

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Ekonomide kritik veri açıklandı

Ekonomide kritik veri açıklandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
fizy’den 2019’da günde 7,5 milyon şarkı dinlendi

fizy’den 2019’da günde 7,5 milyon şarkı dinlendi

Ticaret Bakanı Pekcan, kaçakçılıkla mücadeleye ilişkin sayısal verileri paylaştı

Ticaret Bakanı Pekcan, kaçakçılıkla mücadeleye ilişkin sayısal verileri paylaştı

Bakan Pekcan: 2019'da 8,7 ton uyuşturucu madde ele geçirdik

Bakan Pekcan: 2019'da 8,7 ton uyuşturucu madde ele geçirdik

ATAMALAR - Şirketlerde farklı pozisyonlara atamalar yapıldı

ATAMALAR - Şirketlerde farklı pozisyonlara atamalar yapıldı

TÜRKPATENT ile Kırıkkale Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

TÜRKPATENT ile Kırıkkale Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Devlet desteğiyle kurduğu mantar tesisiyle kendi işinin patronu oldu

Devlet desteğiyle kurduğu mantar tesisiyle kendi işinin patronu oldu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.