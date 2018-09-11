FİNANS

Rosturizm Türk vatandaşlarına 'kolay vizeyi' onaylıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.09.2018 13:49 | Son Güncelleme

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm), Rusya’ya turizm akışının artıracağı için, Türk vatandaşlarının bazı kategorileri için vize rejiminin kolaylaştırılmasını onayladığını açıkladı.

Rosturizm Türk vatandaşlarına 'kolay vizeyi' onaylıyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Rosturizm Başkanı Oleg Safonov, "Biz vize prosedürlerinin kolaylaştırılmasına yönelik her türlü önlemi onaylıyoruz. Tecrübelerimizin gösterdiği kadarıyla, bu her zaman ülkemizde turizm akışının artması neden oluyor. Hem de bu artış aniden yüzde 25-30 düzeyinde oluyor" dedi.

Safonov Doğu Ekonomi Forumu’ndaki konuşmasında, bu tür kararların Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından ulusal güvenlik gerekliliklerinden yola çıkarak alınması gerektiğinin altını çizerek, "İlgili bakanlıkların aldığı kararlar hakkında tahminlerde bulunamayız, fakat belirli bir çalışma Türk partnerleri ile de dahil olmak üzere aktif olarak yürütülüyor" diye ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
vize rusya turizm

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