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  4. Ruanda bir yılda 2,5 milyar dolarlık yatırım çekti

Ruanda bir yılda 2,5 milyar dolarlık yatırım çekti

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 14:13 | Son Güncelleme

Ruanda bir yılda 2,5 milyar dolarlık yatırım çekti

İSTANBUL (AA) - Afrika’nın en kolay iş yapılan ülkelerinden Ruanda, 2019 yılında yaklaşık 2,5 milyar dolarlık yatırım kaydetti.

Ruanda Kalkınma Kurulu’nun (RDB) yayınladığı rakamlara göre, ülkede 2018 yılında yapılan 2 milyar dolarlık yatırım rakamı, 2019'da yüzde 22,6 artış göstererek 2,46 milyar dolara ulaştı.

RDB Yönetim Kurulu Başkanı Clare Akamanzi, rakamların, ülkeye gösterilen güvenin bir göstergesi olduğunu ve dış ticaret açığını azaltacağını söyledi.

Ülkeye yapılan yatırımların yüzde 45’i enerji sektörüne, yüzde 30’u üretim sanayisine yapıldı.

Yatırımlarda diğer başı çeken sektörler ise inşaat, tarım, hizmet, enformasyon ve iletişim teknolojileri ile madencilik oldu.

Ruanda, Dünya Bankası’nın 2020 yılı İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde, Morityus’tan sonra Afrika’da ikinci sırada yer alıyor.

Yaklaşık 12 milyon nüfusa sahip ülke, aynı zamanda Afrika kıtasının nüfus yoğunluğu en fazla olan ülkesi konumunda.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika, Ruanda, yatırım,

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