Rumlarda Maraş alarmı: Rus ve Çinli yatırımcılar Maraş’a yöneldi

Rumların 'sözde' Kapalı Maraş Belediye Başkanı Simos Yoannu, Maraş'ın Kıbrıs sorunu konusunda önemli bir yere sahip olduğunu belirterejk, "Rumlar mallarını satmamalı" açıklaması yaptı.

Kıbrıs Türk tarafı, Kapalı Maraş'ta mülkü olan Rumların, mülklerini almak için geri dönebileceğini veya satışını yapabileceğini açıklamıştı.

Rum medyasının geniş şekilde yer verdiği haberlere göre; Kapalı Maraş'ın açılması yönünde atılan adımlar, Güney Kıbrıs'ta rahatsızlık yaratmaya devam ediyor.

Rumların sözde 'Kapalı Maraş Belediye Başkanı' Simos Yoannu, Maraş ile ilgili toplantı yaptı. Yoannu, Maraş konusunu AB'nin gündemine taşıyacaklarını belirterek, "Brüksel'e giderek bir takım görüşmeler yapacağız" dedi.

BM'YE ŞİKAYET EDECEKLER



1974'ten önce Maraş'ta mülkleri olanlara çağrı yapan Yoannu, "Maraş kökenli vatandaşlarımız dikkatli olmalılar. Yabancı şirketler ile sermayelere mallarını satmamalılar” uyarısı yaptı. Rum göçmenlerin zorluk çekmemesi için Rum yönetiminin de yardımcı olması gerektiğini ifade eden Yoannu, "Maraş'ta verilecek mücadele Kıbrıs konusu açısından da önemli" diye konuştu.