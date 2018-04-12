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Rus turist tatil için yine Türkiye'yi seçti

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.04.2018 12:26 | Son Güncelleme

Türkiye, Rusların turizmde en çok tercih ettiği ülkeler sıralamasında yeniden liderliğe oturdu.

Rus turist tatil için yine Türkiye'yi seçti

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) verilerine göre 2017 yılı ilk 9 ay yurtdışına çıkan Rus vatandaşların 3 milyon 944 bini Türkiye’yi tercih etti. 2016’nın ilk dokuz ayına göre bu yüzde 716 artış anlamına geliyor.

Bayındır, “2017 yılı Rus turist sayısı bakımından en yüksek seviyeye ulaşılan yıl olsa da kişi başı harcamada dikkat çekici düşüş yaşandı. 2013’te Rus turistlerin kişi başı harcaması 800 dolar iken 2017’de 609 dolara geriledi” dedi.

Türkiye’nin turizmde en büyük pazarların Rusya’da geçen yıl ulaşılan 4.7 milyon kişilik rekor turist sayısından sonra, bu yıl da büyüme beklentisi sürüyor. Türkiye 2017 yılında yakaladığı yükselişle Rus vatandaşlarının en çok tercih ettiği ülkeler sıralamasında liderliğe yerleşirken, Türkiye’nin pazar payı yüzde 12.7 gibi ciddi bir orana yükseldi. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), yüksek sezon öncesinde bir rapor hazırlayarak Rusya turizm pazarıyla ilgili beklentileri ortaya koydu. Raporda görüşleri yer alan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, Rusya’dan gelen turist sayısında artışın bu yıl da devam etmesini beklediklerini, 2018 yılında Rusya’dan ülkemize gelecek turist sayısında yaklaşık yüzde 20 artış öngörüldüğünü söyledi.

800 DOLARDAN 609 DOLARA

2017 yılının Türkiye’ye gelen Rus turist sayısı bakımından en yüksek seviyeye ulaşılan yıl olsa da kişi başı harcama oranında dikkat çekici bir düşüş yaşandığına işaret eden Bayındır, şu bilgileri verdi:

“2017 yılında Rusya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. 2017 yılı aynı zamanda Rus turistlerin Türkiye’de gerçekleştirdikleri geceleme sayısı bakımından da rekor seviyeye ulaşıldığı bir dönem oldu.

“Rus turistlerin ülkemizde gerçekleştirdikleri geceleme sayısı 30 milyon sınırını aştı ve 30 milyon 367 bin olarak ölçüldü.

“Bununla beraber, 2017 yılı Türkiye’ye gelen Rus turist sayısı bakımından en yüksek seviyeye ulaşılan yıl olsa da kişi başı harcamada dikkat çekici bir düşüş yaşandı.

“2013 yılında, ülkemizde kişi başı 800 dolarlık harcama gerçekleştiren Rus turistlerin harcaması 2017 yılında 609 dolara geriledi.”

REZERVASYONLAR KATLANDI

Bayındır, 2019 yılının Rusya ve Türkiye arasında karşılıklı olarak kültür ve turizm yılı ilan edilmesinin pazardaki avantajımızı güçlendirmede ve çeşitlendirmede önemli bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Rusya vatandaşlarının bu yılın ilk aylarında yaz dönemi için yaptıkları erken rezervasyonların geçen yılın aynı dönemine göre tur operatörleri TUI’de 1.5 kat, Tez Tour ve Pegas Turistik’te 2 kat, Intourist’te 5.6 kat arttığını hatırlatan Bayındır, Skyscanner verilerine göre Rusya’dan İstanbul’a olan bilet rezervasyon talepleri 30 Nisan – 9 Mayıs tarihleri arasında bir önceki yıla göre yüzde 102 arttığını belirtti.

İstanbul’un en popüler destinasyonlar arasında 16. sıradan 8. sıraya yükseldiğini vurgulayan Bayındır, 2017 yılında Türkiye’ye gelen Rus turistlerin yüzde 89’unun tatil amacıyla gelirken, akraba ve arkadaş ziyareti amacıyla gelen Rus turistlerin oranının yüzde 5.8 ve iş amaçlı gelen Rus turistlerin oranının yüzde 3 olarak gerçekleştiğini söyledi.

TÜRKİYE'DEN 80 BİN KİŞİ

Geçen yıl Türkiye’den Rusya’ya 80 bin turist gittiğine de değinen Bayındır, “2017 yılında Rusya’ya turist olarak 24 milyon 400 bin kişi giriş yaptı. En çok 8.7 milyonla Ukrayna’dan giriş oldu. Rusya’ya Kazakistan’dan 3. 5 milyon kişi, Çin’den 1.5 milyon kişi, Finlandiya’dan 1 milyon kişi ve Azerbaycan’dan 876 bin kişi geldi. Türkiye ise bu sıralamada 29. sırada yer aldı. 2017 yılı içerisinde Türkiye’den Rusya’ya 80 bin turist gitti, böylelikle 2016 yılına göre bu gösterge yüzde 103 artış gösterdi” diye konuştu.

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