Rus turist tatil için yine Türkiye'yi seçti

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) verilerine göre 2017 yılı ilk 9 ay yurtdışına çıkan Rus vatandaşların 3 milyon 944 bini Türkiye’yi tercih etti. 2016’nın ilk dokuz ayına göre bu yüzde 716 artış anlamına geliyor. Bayındır, “2017 yılı Rus turist sayısı bakımından en yüksek seviyeye ulaşılan yıl olsa da kişi başı harcamada dikkat çekici düşüş yaşandı. 2013’te Rus turistlerin kişi başı harcaması 800 dolar iken 2017’de 609 dolara geriledi” dedi. Türkiye’nin turizmde en büyük pazarların Rusya’da geçen yıl ulaşılan 4.7 milyon kişilik rekor turist sayısından sonra, bu yıl da büyüme beklentisi sürüyor. Türkiye 2017 yılında yakaladığı yükselişle Rus vatandaşlarının en çok tercih ettiği ülkeler sıralamasında liderliğe yerleşirken, Türkiye’nin pazar payı yüzde 12.7 gibi ciddi bir orana yükseldi. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), yüksek sezon öncesinde bir rapor hazırlayarak Rusya turizm pazarıyla ilgili beklentileri ortaya koydu. Raporda görüşleri yer alan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, Rusya’dan gelen turist sayısında artışın bu yıl da devam etmesini beklediklerini, 2018 yılında Rusya’dan ülkemize gelecek turist sayısında yaklaşık yüzde 20 artış öngörüldüğünü söyledi.

800 DOLARDAN 609 DOLARA 2017 yılının Türkiye’ye gelen Rus turist sayısı bakımından en yüksek seviyeye ulaşılan yıl olsa da kişi başı harcama oranında dikkat çekici bir düşüş yaşandığına işaret eden Bayındır, şu bilgileri verdi: “2017 yılında Rusya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. 2017 yılı aynı zamanda Rus turistlerin Türkiye’de gerçekleştirdikleri geceleme sayısı bakımından da rekor seviyeye ulaşıldığı bir dönem oldu. “Rus turistlerin ülkemizde gerçekleştirdikleri geceleme sayısı 30 milyon sınırını aştı ve 30 milyon 367 bin olarak ölçüldü. “Bununla beraber, 2017 yılı Türkiye’ye gelen Rus turist sayısı bakımından en yüksek seviyeye ulaşılan yıl olsa da kişi başı harcamada dikkat çekici bir düşüş yaşandı. “2013 yılında, ülkemizde kişi başı 800 dolarlık harcama gerçekleştiren Rus turistlerin harcaması 2017 yılında 609 dolara geriledi.” REZERVASYONLAR KATLANDI Bayındır, 2019 yılının Rusya ve Türkiye arasında karşılıklı olarak kültür ve turizm yılı ilan edilmesinin pazardaki avantajımızı güçlendirmede ve çeşitlendirmede önemli bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini söyledi.