Rusya Başbakanı Medvedev: "Ukrayna ile imzalanan gaz anlaşması ulaşılması gereken bir fedakarlıktı"

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Rusya ile Ukrayna arasındaki doğal gaz görüşmeleri neticesinde tüm sorunların çözüldüğünü belirterek, "Ukrayna ile imzalanan ve gelecek 5 yılı kapsayan gaz anlaşması ulaşılması gereken bir fedakarlıktı." dedi.

Medvedev, sosyal medya sitesi Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında dün imzalanan doğal gaz anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus hükümeti ve Rus enerji şirketi Gazprom'un Ukrayna ile doğal gaz konusunda yaşanan sorunların çözümü için uzun süre çaba sarf ettiğini vurgulayan Medvedev, "Ukrayna ile hem ikili hem de Avrupa Komisyonu'nun katılımıyla üçlü görüşmeler yaptık. Şimdi tüm sorunlar çözüldü, karşılıklı tazminat talepleri durduruldu." diye konuştu.

Ukrayna üzerinden Rus gazı sevkiyatının tüm tarafları memnun eden koşullarda devam edeceğini aktaran Medvedev, "Ukrayna ile imzalanan ve gelecek 5 yılı kapsayan gaz anlaşması ulaşılması gereken bir fedakarlıktı. Bu anlaşma, en zor konuların bile müzakere edilebileceğini göstermektedir." ifadesini kullandı.