FİNANS

Rusya'dan dolar açıklaması: ABD'yi zayıflatacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.09.2018 06:52 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dünyanın çeşitli ülkelerinin dolar cinsi hesaplarından vazgeçmesinin Amerika Birleşik Devletleri'nin zayıflamasına yol açacağını söyledi.

Rusya'dan dolar açıklaması: ABD'yi zayıflatacak

Lavrov yaptığı açıklamada "Dolar üzerinde çok fazla bağımlı olmamak için hesaplamalarda ulusal para birimlerinin kullanılması uzun süredir uygulanmakta olan bir fikir, diğer ülkelerle ve Çin'le ilişkilerimizde uygulanıyor" dedi.

"ABD'Yİ ZAYIFLATACAK"

Bunun doğal bir şey olduğunu sözlerine ekleyen Lavrov, açıklamalarına şöyle devam etti:

"ABD, küresel para ve finans sisteminde dolar konumunu kötüye kullanmaya başladığı anda, elbette, geleceğini önemseyen tüm ülkeler, bu bağımlılığı önlemek için yollar aramaya başladılar. Bu süreç devam edecek ve sonunda ABD'yi ve etkisini zayıflatacak." (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
rusya dolar abd Sergey Lavrov

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