Rusya'dan dolar açıklaması: ABD'yi zayıflatacak

Lavrov yaptığı açıklamada "Dolar üzerinde çok fazla bağımlı olmamak için hesaplamalarda ulusal para birimlerinin kullanılması uzun süredir uygulanmakta olan bir fikir, diğer ülkelerle ve Çin'le ilişkilerimizde uygulanıyor" dedi.

"ABD'Yİ ZAYIFLATACAK"

Bunun doğal bir şey olduğunu sözlerine ekleyen Lavrov, açıklamalarına şöyle devam etti:

"ABD, küresel para ve finans sisteminde dolar konumunu kötüye kullanmaya başladığı anda, elbette, geleceğini önemseyen tüm ülkeler, bu bağımlılığı önlemek için yollar aramaya başladılar. Bu süreç devam edecek ve sonunda ABD'yi ve etkisini zayıflatacak." (DHA)

