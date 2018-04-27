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Rusya'dan Türk domatesine sınırsız vize

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.04.2018 16:38 | Son Güncelleme

Rusya, Türkiye'den domates ithalatında uyguladığı firma sınırlamasına son verdi.

Rusya'dan Türk domatesine sınırsız vize

Rusya, Türkiye'den domates ithalatında uyguladığı firma sınırlamasını kaldırdı. Böylece, Türkiye'den bu ülkeye yönelik, sağlık koşullarına uygun domates ihracatının önü tamamen açıldı.

Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'den Rusya'ya domates ihracatının, Rusya Tarım Bakanlığınca yetki verilen sınırlı sayıda ihracatçı tarafından yapılabildiği hatırlatıldı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tikaçev ile 23 Nisan'da Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından 26 Nisan'da iki ülke bakanlık yetkililerinin teknik düzeyde toplantı yaptıkları ifade edildi.

Toplantı sonrasında Rusya'nın Türkiye'den domates ithalatında uyguladığı firma sınırlamasının kaldırıldığı, böylece bu ülkeye Türkiye'den sağlık koşullarına uygun domates ihracatının tamamen serbest bırakıldığı kaydedildi. AA

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Anahtar Kelimeler:
domates vize rusya

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