Rusya Devlet Başkanı Putin'e katılım nezaketi için şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Türkiye2mize yeni bir eseri kazandırmanın haklı gururunu beraber yaşıyoruz. 3'üncü reaktörün inşasına başlıyoruz. Önümüzdeki yıl 4'üncü reaktörün inşasına da başlayacağız. Bu hamlemiz ile ülkemizin enerjideki yarınlarını garanti altına almayı hedefliyoruz. Ekonomimiz koronavirüse rağmen hamdolsun büyümeyi sürdürüyor. Geçen yıl birçok ülke ekonomik daralmalar yaşarken biz 1.8 büyüme sağladık.

Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temel atma törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin video konferans yöntemiyle katılıyor.

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak santralin temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin video konferans yöntemiyle katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nde 4 bin kişinin istihdam edileceğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, "Ortak projemiz Akkuyu NGS’de yeni bir dönem başlıyor. Kovid-19 bile bizi engelleyemedi." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeli yıl dördüncü reaktörün de temelini atacağız. İlk reaktörü 2023 yılında devreye almayı planlıyoruz. Nükleer enerji, enerji politikamızda özel bir yere sahip." ifadelerini kullandı..

Enerjiye yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye büyük önem veriyoruz. Kurulu gücümüz içinde yenilenebilir enerji seviyemiz yüzde 63.7'ye ulaştı.

Nükleer enerjide enerji politikamız açısından özel bir yere sahiptir. Sıfır emisyon ile çalışan ve çevreye hiçbir zararı olmayan nükleer enerjiyi sepetimize eklem hedefimizdir. Tesisimiz en yoğun dönemde 16 bin, işletme sürecinde 4 bin istihdam sağlayacaktır.

Akkuyu santralimizin ilk reaktörünü 2023'te devreye almayı düşünüyoruz. Peyderpey diğer reaktörlerin çalışması için de gece gündüz çalışacağız.

PUTİN: YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları:

Üçüncü ünitenin temeline beton dökmek için talimat vereceğiz. Yıllık üretim kapasitesi 37 milyar KW olacak. Sayın Erdoğan ile birlikte 2018 yılında birinci ünitenin temel atma törenine katılmıştık.

Rus ve Türk uzmanların eş güdümlü çabaları sayesinde daha önce belirlenen program çerçevesinde inşaat devam ediyor. Montaj konusunda son derece gelişmiş çözümler uygulanıyor.