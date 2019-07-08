Rusya ile Gürcistan arasındaki kriz Türkiye’ye yaradı

Yaşanan olaylar üzerine Putin tarafından alınan geçici olarak seferleri durdurma kararının ardından dün gece Rusya’nın başkenti Moskova’dan Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e Rus Aeroflot Havayolları'na ait uçak yerel saatle 22.05’te havalandı. Rus Aeroflot’un yanı sıra S7, Ural, Pobeda, Red Wings ve Nordavia havayolları uçuşları durdurduğunu açıkladı. Rusya Ulaştırma Bakanı Yevgeny Dietrich, Gürcistan’da bulunan 54 bin Rus vatandaşından sadece 4 bin 500’ünün biletlerindeki tarifelerini değiştirmediğini ve bu kişilerin farklı yollarla Rusya’ya döneceklerini belirtti.

RUS TURİSTLER GÜRCİTAN'A DEĞİL TÜRKİYE'YE YÖNLENDİRİLİYOR

Gürcistan ile Rusya arasında yaşanan kriz nedeniyle Rus tur operatörlerinin Gürcistan’a tur ve rezervasyon taleplerini reddettiği, bunun yerine Rus turistleri Türkiye, Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs ve Ermenistan rezervasyonlarına yönlendirdiği öğrenildi. Rusya Turizm Sektörü Birliği Başkanı İrina Tyurina, tatil döneminde tüm vatandaşlarının başta Türkiye olmak üzere farklı ülkelere yönlendirildiğini söyledi. Rusya Turizm Bakan Yardımcısı Maksim Akimov ise havayollarındaki rezervasyon değişiklikleri ve bilet iptallerinden dolayı havayollarının şu ana kadar 3 milyar rubleyi aşkın zarar ettiğini söyledi.