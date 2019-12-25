FİNANS

Rusya: Petrol fiyatlarının korunması için daha fazla kısıtlama gerekebilir

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 12:11 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Aralık (DHA)

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