FİNANS

Rusya’ya ihraç edilen tonlarca narenciye geri dönüyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.11.2018 11:11 | Son Güncelleme

Çukurova’daki narenciye üreticileri, Rusya’ya ihraç edilen tonlarca ürünün, Akdeniz meyve sineği zararlısının bahane edilerek geri gönderilmesine tepki gösterdi. Üreticiler, bu durumun, ürünlerin dalında kalarak ciddi boyutta ekonomik zararlara yol açabileceğini söyledi.

Rusya’ya ihraç edilen tonlarca narenciye geri dönüyor

Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Türkiye’nin narenciye üretiminin büyük bölümünün karşılandığı Çukurova’daki üreticilerin, son günlerde Rusya’ya ihraç edilen tonlarca portakal, mandalina, greyfurt ve limonun geri gönderilmesinin şokunu yaşadığını bildirdi.

Rusya’nın, narenciye ürünlerini, Akdeniz meyve sineğini bahane ederek geri gönderdiğini belirten Doğan, “Bölgemizdeki üreticiler, turunçgiller başta olmak üzere birçok meyve çeşidinde zarara yol açan Akdeniz meyve sineğine karşı ciddi bir mücadele gerçekleştirdi. Bizim için önemli bir pazar olan Rusya’ya ihraç edilen ürünlerimizde, ne Akdeniz meyve sineği zararlısının yol açtığı kalite kaybı, ne de ilaç kalıntısı mevcut. Rusya’nın bu tavrı bize göre tamamen siyasi” dedi.
Doğan, yöredeki narenciye bahçelerinin daha üçte birinde hasat yapıldığı bilgisi vererek, şöyle konuştu:

“Gemiler dolusu narenciyenin geri gönderilmesi durumu devam ediyor. Üreticiler ve ihracat yapan firmalar ciddi anlamda hayal kırıklığı yaşıyor. Dalında tonlarca narenciye hasat edilmeyi beklerken, böyle bir durumun yaşanması bizleri derin bir endişeye sürükledi. Rusya, bu tavrını sürdürür ve ürünlerimiz dalında kalarak ekonomik değerini yitirirse iflaslar başlar. Zaten girdi maliyetlerinin yüksekliği karşısında sıkıntılı sezon geçiren üreticilerimiz, borçlarını ödeyemez hale gelir. Üreticilerimiz, Rusya’nın gerçek dışı gerekçeyle ürünlerimizi geri göndermesinin önlenmesi için, başta Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlıklarımızın girişimde bulunmasını bekliyor. Türkiye, ekonomimize yönelik spekülatif saldırıları bertaraf etme konusundaki başarısını, bu konuda da gösterecektir.”

Doğan, narenciye ihracatıyla ilgili geçtiğimiz yıllarda sağlanan desteklerin bu yıl da uygulanması gerektiğine dikkati çekerek, “Asıl destek, ürünlerimizin geri gönderilmeye başlandığı bu günlerde lazım. Bu konuda kısa sürede karar alınmalı. Destek verilmez ise üreticilerin derdi katlanacak” ifadelerini kullandı. KAYNAK:İHA

PARTNERHerkesin gözü önünde! 2 kadın oyalamaya çalışıp...Herkesin gözü önünde! 2 kadın oyalamaya çalışıp...
Çeyrek altın ne kadar oldu? 14 Kasım altın yorumlarıÇeyrek altın ne kadar oldu? 14 Kasım altın yorumları
Takasbank'a yeni hizmet izniTakasbank'a yeni hizmet izni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
narenciye rusya ihraç

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

İNTES'ten mesleki yeterlilik belgesi uyarısı

İNTES'ten mesleki yeterlilik belgesi uyarısı

Brent petrolün varil fiyatı 65,18 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 65,18 dolar

40 bin dolara mal olan Lamborghini yaptılar

40 bin dolara mal olan Lamborghini yaptılar

Elektrik, doğalgaz ve su faturalarında yeni dönem

Elektrik, doğalgaz ve su faturalarında yeni dönem

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Varank müjdeyi verdi: 24 bin TL verilecek

Bakan Varank müjdeyi verdi: 24 bin TL verilecek

Ticaret Bakanı'ndan faiz müjdesi!

Ticaret Bakanı'ndan faiz müjdesi!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Çeyrek altın ne kadar oldu? 14 Kasım altın yorumları

Çeyrek altın ne kadar oldu? 14 Kasım altın yorumları

Takasbank'a yeni hizmet izni

Takasbank'a yeni hizmet izni

Türkiye'ye geri dön! 24 bin TL aylığı al

Türkiye'ye geri dön! 24 bin TL aylığı al

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.