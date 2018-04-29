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Rusya yasağı kaldırdı, domatesin fiyatı arttı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.04.2018 11:37 | Son Güncelleme

Rusya'nın domateste ihracat yasağını kaldıracağını açıklamasının ardından, halde 1 lira 20 kuruş olan domates fiyatın 1 lira 60 kuruşa yükseldi.

Rusya yasağı kaldırdı, domatesin fiyatı arttı!

Rusya'nın domates ithalatında Türkiye'ye uyguladığı firma sınırlamasını kaldırması Mersinli domates üreticilerini memnun ederken, domates fiyatlarında hareketlenmeler yaşandı.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki yıldır domates üzerindeki kısıtlamanın kaldırılmasını beklediklerini söyledi.

Domatese getirilen kısıtlamanın kaldırılmasıyla fiyatlarda da hareketliliğin başladığını aktaran Şahin, üreticilerin yüzünün güldüğünü vurguladı.

Rusya'nın kararının tüm domates üreticilerini sevindirdiğini anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Rusya domates ithalatını sınırlı sayıda firmaya vermişti. Dışişleri ve Ekonomi bakanlıklarının, Rus yetkililerle yaptığı görüşme sonrası tüm firmalara ihracat yolu açıldı. Rusya'nın aldığı bu karar Erdemlili çiftçilerimizi çok sevindirdi. Çiftçilerimizin ürettiği domatesleri ihracatçılarımız alarak daha fazla ürün ihracatı yapar ve üreticilerimiz de daha iyi kazanç elde ederler. Kararın ardından Erdemli Sebze ve Meyve Hali'nde özellikle domatese yönelik bir hareketlilik başladı. Tüm ihracatçılarımızı Erdemlimize bekliyoruz."

Şahin, kısıtlamanın ardından 1 lira 20 kuruş olan domates fiyatının 1 lira 60 kuruşa yükseldiğini, fiyatlarındaki yükselişin daha da artmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
domates rusya

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