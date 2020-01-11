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  4. Rusya’da her 5 ampulden biri nükleerle aydınlanıyor

Rusya’da her 5 ampulden biri nükleerle aydınlanıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.01.2020 12:18 | Son Güncelleme

Enerji üretiminin yaklaşık yüzde 19’unu nükleer güçten sağlayan Rusya’da, 2019 yılında nükleerden elde edilen elektrik üretiminde rekor bir orana ulaşıldı.Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’a bağlı Rosenergoatom A.Ş.

Enerji üretiminin yaklaşık yüzde 19’unu nükleer güçten sağlayan Rusya’da, 2019 yılında nükleerden elde edilen elektrik üretiminde rekor bir orana ulaşıldı.
Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’a bağlı Rosenergoatom A.Ş. bünyesinde işletilen nükleer güç santralleri, 2019 yılında elektrik üretiminde yeni bir rekora imza attı.
2018 yılında 204 milyar 275 milyon kilowatt saat elektrik üreten santraller, 2019 yılında 4.5 milyar kilowatt saat daha fazla elektrik üreterek, 208 milyar 784 milyon kilowatt saate ulaştı.
Federal Antitekel Servisi tarafından 2019 yılı hedefi olan 202 milyar 700 milyon kilowatt saat seviyesindeki planlanmış üretim yüzde 103’lük bir oranda gerçekleşti. Nükleer santraller arasında en fazla üretimi 33 milyar 800 milyon kilowatt saat ile Rostov NGS gerçekleştirirken, Kalinin 31 milyar kilowatt saat ile ikinci, Balakovo NGS ise 30 milyar kilowatt saat ile en fazla elektrik üreten üçüncü santral oldu.
Şu anda Rusya Federasyonu’ndaki her beş ampulden biri nükleer santraller tarafından üretilen enerjiyle aydınlanıyor. Rusya’nın Avrupa kısmında kalan bölümünde ise nükleer güç üretiminin payı yüzde 40’a ulaşıyor.

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