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  4. Rusya'nın enerji gelirleri düştü

Rusya'nın enerji gelirleri düştü

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2020 13:36 | Son Güncelleme

Rusya, 2019'un 11 ayında petrol ihracatından 111,6 milyar dolar, doğal gaz ihracatından 37,7 milyar dolar gelir elde etti

Rusya'nın petrol ihracatı gelirleri geçen yılın ocak-kasım döneminde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 5,8, doğal gaz ihracatı gelirleri yüzde 15,4 azaldı.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkenin petrol ihracatı gelirleri 2019'un 11 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 azalarak 111,6 milyar dolara düştü. Bu dönemde doğal gaz ihracatı gelirleri ise yüzde 15,4 azalışla 37,7 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde doğal gaz ihracat hacmi yüzde 1,6 azalışla 199 milyar metreküpe düşerken, petrol ihracat hacmi yüzde 3,8 artışla 245,9 milyon tona yükseldi.

İhracat hacmindeki artışa rağmen uluslararası piyasada petrol fiyatlarının düşmesi gelirlerin azalmasında belirleyici oldu.

Aynı dönemde, Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatı gelirleri ise 7,6 milyar dolara çıktı.

Rusya, 2018'de petrol ihracatından toplam 129 milyar dolar, doğal gaz ihracatından ise toplam 49,1 milyar dolar gelir elde etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz, enerji, petrol, rusya,

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